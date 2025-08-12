"Van a asesinar a mi hijo": premonitorio aviso de mamá de Harold Aroca tras desaparición en Bogotá

Harold Aroca era un joven estudiante de 16 años. Le gustaba jugar fútbol y vivía en el barrio Los Laches de Bogotá. El último día en que lo vieron, exactamente el pasado martes 5 de agosto, el menor llegó de clases, almorzó en casa y se dirigió hacia las canchas en las que tradicionalmente entrenaba fútbol. Desde ese momento, le confesó su madre al noticiero Citytv, no se tuvo mayor información sobre el paradero del adolescente hasta el día en que fue hallado sin vida y con aparentes signos de tortura.

El día de su desaparición, una cámara captó el momento exacto en el que, al parecer, un grupo de cinco personas aborda al adolescente a manera de intimidación. A Harold Aroca se le veía nervioso, y sosteniendo un intercambio de palabras con estos sujetos, quienes serían clave en la investigación para dar con los implicados en este misterioso hallazgo. Aquella grabación fue la última que registró al estudiante con vida, cinco días antes de que su madre lo encontrara sin vida en un predio de la misma localidad.

Las versiones policiales mantienen una hipótesis: el joven pudo haber sido instrumentalizada por bandas criminales de microtráfico que operaban en la zona, las cuales lo habrían asesinado a manera de retaliación. No obstante, la madre del menor cuenta con otra versión en la que dice que, supuestamente, el presunto asesinato de Aroca habría obedecido a que el menor dijo en su colegio que sabía quiénes eran los implicados en un reciente homicidio acontecido en la localidad. "Mi hijo llegó al colegio el día lunes diciendo que sabía quién había cometido un homicidio. Dicen, a mí no me consta nada, que del salón se salió la información. El martes mi hijo llega de estudiar, almuerza, se cambia y se va al entrenamiento", dijo la madre de Aroca al noticiero citado.



¿Avisos ignorados por las autoridades?

La progenitora agrega que, tras la desaparición del menor, ella empezó a hacer una serie de avisos a las autoridades, pero que estos presuntamente no fueron atendidos de manera oportuna. Y es que la entrevistada por el canal de noticias de Bogotá dijo que el jueves, segundo día de la desaparición de Aroca, ella le dijo a las autoridades que le había llegado información sobre su hijo: ese mismo día, tras salir del entierro de la víctima del homicidio reportado previamente, iban a asesinarlo.

La mujer también expuso al noticiero local presuntas intimidaciones y novedades en su barrio: aquel jueves, mientras ella seguía buscando al menor, también sonaron disparos en el lugar. "El día jueves fue el entierro de la persona (la del homicidio previo a la desaparición de Aroca). Hubo disparos porque yo estaba ahí, entonces el Gaula como que se retiró para no poner mi vida en peligro. Y ya ese día me la llega información de que la demora es que lleguen del entierro y van a asesinar a mi hijo. Ahí, obviamente, yo pido ayuda, pero pues no pasa nada", denunció la mujer al noticiero mencionado.



El mensaje clave que habrían dejado en su cuerpo

De acuerdo con el periódico El Tiempo, durante la inspección realizada al cuerpo de Harold Aroca, las autoridades encontraron un elemento clave para el desarrollo del caso. En uno de los bolsillos del joven había un papel con una nota que decía: "Jajaja. Eso le pasa por sapo", mensaje que, según las versiones preliminares, habría sido escrito por quienes lo asesinaron.

Mientras Aroca se encontraba desaparecido, su familia notó movimientos extraños en torno a su celular. Aseguraron que alguien más estaba enviando mensajes desde el dispositivo y, además, recibieron una llamada desde el mismo número. En esa comunicación, una persona les informó que el joven había tenido un problema y que se lo habían llevado. A raíz de esto, las autoridades emplearon técnicas de triangulación para rastrear la última señal del teléfono, lo que los condujo a un punto específico de la localidad.

Sin embargo, al llegar al lugar —reconocido por la actividad de grupos criminales— se desató un intercambio de disparos. La familia denunció que recibieron advertencias para no contactar a los agentes del CAI de Los Laches, debido a supuestos vínculos de estos con bandas delincuenciales. Esta situación alimenta la sospecha de que dichos nexos habrían demorado el inicio de la investigación.

La madre del joven también relató que recibió una alerta por redes sociales. Alguien comentó en una publicación suya y le indicó que buscara a su hijo en el bosque. Tras notificar a las autoridades, el domingo 10 de agosto se confirmó que el cuerpo del menor había sido hallado.

Sobre el caso, el coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, declaró que “las primeras hipótesis indican que, al parecer se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales podrían estar instrumentalizando a este menor de edad, por lo cual se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y dar con los responsables”.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO