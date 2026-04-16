Bogotá está dando subsidio de más de $17 millones a familias que buscan comprar vivienda: requisitos

Comprar vivienda en Bogotá sigue siendo un proceso complejo para muchos hogares, sobre todo cuando el dinero no alcanza para cerrar la compra, aun después de haber avanzado en créditos, ahorros y trámites. Para esos casos existe el programa distrital Reactiva tu Compra, una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat que entrega un subsidio por $17.509.050 pesos a familias que ya están en proceso de adquirir vivienda y necesitan completar el valor final.



El programa no está pensado para quienes apenas comienzan a buscar proyecto, sino para hogares que ya tienen una compra en marcha y están cerca de la escrituración. La lógica es sencilla: evitar que procesos avanzados se frenen por falta de recursos y que las familias pierdan lo que ya han invertido. Según la Secretaría del Hábitat, el monto del subsidio en 2026 es de $17.509.050, equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



¿En qué consiste Reactiva tu Compra?

Reactiva tu Compra es un subsidio directo que se usa exclusivamente para el cierre financiero de una vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). No se entrega en efectivo ni llega a una cuenta bancaria del beneficiario. El dinero se gira al proceso de compra y queda incorporado directamente en la escritura del inmueble, reduciendo el valor que la familia debe cubrir con recursos propios o crédito. Este apoyo aplica para viviendas ubicadas en Bogotá y que hagan parte de proyectos previamente inscritos y habilitados por la Secretaría del Hábitat. No cualquier proyecto puede participar; deben cumplir condiciones técnicas y normativas establecidas por el Distrito.



¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El programa está dirigido a hogares que cumplan una serie de requisitos básicos. Entre los principales está que el jefe o jefa de hogar sea mayor de edad y que los ingresos mensuales del hogar no superen los $7.003.620 en 2026, es decir, cuatro salarios mínimos. Además, ningún integrante del hogar puede ser propietario de vivienda en Colombia. Otra condición es no haber sido beneficiario antes de un subsidio familiar de vivienda, salvo en los casos en los que ese subsidio haga parte del mismo cierre financiero. También se exige no haber sido sancionado en procesos anteriores de asignación de subsidios. Estas reglas buscan que el apoyo llegue a quienes no han tenido acceso previo a este tipo de ayudas.

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Tenga en cuenta que Reactiva tu Compra aplica únicamente para vivienda nueva VIS o VIP. Estas viviendas deben respetar los topes de precio definidos por la ley y contar con un área mínima de 36 metros cuadrados, según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. No cubre vivienda usada ni inmuebles fuera de Bogotá. El programa está enfocado en proyectos que ya están próximos a la escrituración y entrega. Esto significa que la familia ya pasó por gran parte del proceso y solo necesita completar la suma final para firmar la escritura.



¿Se puede combinar con otros subsidios?

Uno de los aspectos que más genera dudas es si este subsidio puede sumarse a otros. La respuesta es sí. Reactiva tu Compra permite la concurrencia con otros subsidios otorgados por entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre que las normas de esos programas lo permitan. Esto incluye subsidios nacionales y cajas de compensación. La idea es que diferentes apoyos se complementen para cubrir el valor total de la vivienda, siempre dentro de los límites legales.



¿Cómo es el proceso para aplicar al subsidio Reactiva tu compra?

La postulación no se hace de manera individual ante la Secretaría del Hábitat. El proceso comienza en la sala de ventas del proyecto donde la familia está comprando la vivienda. Allí se verifica que el proyecto esté inscrito en el programa y se inicia la inscripción del hogar. Una vez inscrito, la Secretaría del Hábitat revisa la información, valida los requisitos y, si todo está en regla, expide la resolución de asignación del subsidio. Ese documento permite incorporar el valor del apoyo directamente en la escritura del inmueble.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL