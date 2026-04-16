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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Conductor que intentó evitar robo en Bogotá fue asesinado por señalados ladrones: uno fue capturado

Conductor que intentó evitar robo en Bogotá fue asesinado por señalados ladrones: uno fue capturado

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento cuando el conductor del vehículo embistió a los señalados ladrones y cómo la comunidad intentó linchar al detenido.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Conductor que intentó evitar robo en Bogotá fue asesinado por señalados ladrones: uno fue capturado

Sobre las 2:00 de la tarde del miércoles 15 de abril, las autoridades de Bogotá reportaron el homicidio de una persona en el barrio Boitá, localidad de Kennedy. El ciudadano habría intentado evitar un robo y los criminales le dispararon.

En video quedó el momento cuando dos delincuentes intentan a bordo de una motocicleta después de robar a un ciudadano y la persona que iba conduciendo un vehículo gris los arrolló.

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En ese momento, los señalados delincuentes le dispararon al ciudadano que intentó evitar el crimen y emprendieron la huida. La víctima quedó gravemente herida dentro del carro, fue llevada a un centro médico y, lamentablemente, perdió la vida.

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Así fue capturado señalado homicida de conductor en Bogotá

Gracias al trabajo de la Policía y la información de ciudadanos que presenciaron el ataque, uno de los supuestos asesinos fue capturado por las autoridades y se reveló que presentaba antecedentes judiciales por varios delitos.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, se refirió a lo sucedido: “la Policía Nacional se permite informar la captura de un ciudadano de 31 años de edad por el delito de homicidio en la localidad de Kennedy, en hechos que se presentaron en el barrio Boitá hacia la 1:45 p. m., donde la comunidad informa a la Policía Nacional sobre unos disparos”.

Agregó el comandante que, “al llegar a la zona de atención al lugar de los hechos, evidencian una persona lesionada, la cual es trasladada al centro hospitalario, donde posteriormente fallece. Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, se da con las características de los victimarios, logrando la captura de uno de ellos, quien es dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y receptación. Es de anotar que esta persona tenía anotaciones por diferentes delitos como lesiones personales, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y violencia intrafamiliar. La Policía Nacional dispuso una burbuja investigativa con el fin de esclarecer este hecho”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: @Milografias

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