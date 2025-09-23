En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Capturan a una mujer con 21 kilos de marihuana ocultos en una estufa en el Aeropuerto El Dorado

Capturan a una mujer con 21 kilos de marihuana ocultos en una estufa en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a una mujer de 33 años en una bodega de carga del Aeropuerto El Dorado, frustrando el envío de 21 kilos de marihuana a la isla de San Andrés.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Incauto de Marihuana en el aeropuerto.jpg
En la estufa se hallaban 40 empaques de marihuana.
X: @PoliciaBogota

