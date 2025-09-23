Capturan a una mujer con 21 kilos de marihuana ocultos en una estufa en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de una mujer de 33 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detención ocurrió en una bodega de carga situada cerca al Aeropuerto El Dorado, y se produjo durante la realización de controles de seguridad de rutina por parte de los uniformados.

El foco de atención del operativo, ocurrido el pasado sábado 20 de septiembre, se centró en una encomienda cuando la persona encargada del envío adoptó una actitud sospechosa. Ante esta conducta inusual, la Policía verificó el contenido de la caja. De acuerdo con el video publicado en redes sociales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el teniente Coronel Wilson Torres, comentó que "esta ciudadana pretendía realizar un envío destino a San Andrés. Nuestros uniformados la observan con actitud nerviosa, por lo que proceden a realizar la inspección física de la mercancía que lleva".

Durante la inspección del paquete, los agentes descubrieron un ingenioso método de ocultamiento: 40 paquetes rectangulares de marihuana habían sido disimulados dentro de una estufa. La sustancia fue identificada por sus características físicas y su olor, estableciéndose posteriormente que el cargamento ascendía a 21 kilos de estupefacientes. Se pudo determinar que el destino final de esta droga era la isla de San Andrés.



Este decomiso se suma a una serie de resultados obtenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá a lo largo del año. Gracias a la implementación de diversos controles preventivos y operativos, la Fuerza Pública ha logrado incautar más de 7.5 toneladas de marihuana en la ciudad en lo corrido del año según cifras de la Alcaldía de Bogotá. Estos datos ilustran la escala de la lucha contra el crimen organizado y el microtráfico en la capital.

¿Cómo denunciar este tipo de casos?

La Administración Distrital, a través de sus canales, recuerda a la ciudadanía la importancia de la denuncia como herramienta fundamental para lograr sanciones y procesos investigativos que permitan combatir la delincuencia. Los ciudadanos pueden reportar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia utilizando la Línea de Emergencias 123, o bien, utilizar el canal 'Bogotá te escucha' para interponer peticiones, quejas, reclamos o sugerencias ante la Alcaldía.

