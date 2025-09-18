En vivo
Operativo en Medellín dio con captura de adinerada red que utilizaba menores de edad para mendigar

Operativo en Medellín dio con captura de adinerada red que utilizaba menores de edad para mendigar

La operación de las autoridades de Medellín, denominada "La cara oculta de la caridad", permitió dar con una red criminal que instrumentalizaba menores de edad para mendigar y con la que, al parecer, lograban ganancias mensuales de $180 millones.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de sept, 2025
Siete personas fueron capturadas por las autoridades.
Secretaría de Seguridad de Medellín

