Se conocen nuevos detalles de cómo fue hallado cadáver del profesor Neill Felipe Cubides en Bogotá

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con el profesor Neill Felipe Cubides, quien trabajaba en la Universidad Externado y fue hallado muerto en zona rural de Usme, sur de Bogotá, cada vez es más la información que se conoce sobre las condiciones en las que fue encontrado el cadáver y quién o quiénes son los presuntos responsables del crimen.

La desaparición del profesor Cubides se presentó el 15 de enero. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por un transeúnte en la vereda Soches, zona rural y boscosa que suele ser de difícil acceso. Las autoridades dijeron en un primer reporte que el cuerpo del profesor fue incinerado, su ropa estaba calcinada y no le encontraron documentos de identificación. Por esta razón, Medicina Legal logró confirmar su identidad el pasado lunes, tres días después del hallazgo, luego de que se realizó un reconocimiento por parte de sus familiares.

La investigación cuenta con algunos elementos clave. Por ejemplo, los movimientos de dinero que, según la familia de Neill Felipe Cubides, se hicieron en su cuenta bancaria. El primer movimiento fue a la 1:25 de la madrugada, por 2 millones de pesos; el siguiente se registró un minuto después, por 4 millones; y finalmente una compra por 250.000 pesos a la 1:51 a. m.



También está el rol del profesor dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en donde trabajó por 13 años ofreciendo apoyo a las diferentes investigaciones que lleva a cabo el ministerio público. Noticias Caracol conoció que el profesor apoyaba varias labores que se desarrollaban en la Procuraduría. También se dedicaba al apoyo de asesoramiento a nivel contable. La hoja de vida de Cubides decía que tenía experiencia y estudios en áreas como ingeniería financiera, especialización en diseños y soluciones financieras, además de administración de empresas.



Nuevos detalles del hallazgo de Neill Felipe Cubides

Recientemente se dio a conocer que en la primera inspección al cadáver del profesor, realizada por peritos de Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se concluyó que, además de que el cuerpo estaba incinerado y con las huellas dactilares quemadas, tenía tres heridas o cortadas con arma blanca. También tenía otra en el cuello, al parecer, por asfixia por estrangulamiento. No obstante, el hallazgo sigue siendo materia de investigación y Medicina Legal aún no ha informado de los resultados del informe oficial.



Con respecto a las circunstancias de la muerte, las primeras hipótesis que manejaría la Fiscalía General de la Nación apuntan a que el caso estaría relacionado con una organización criminal dedicada al hurto en diferentes modalidades. Sin embargo, aún se está tratando de establecer si el homicidio tuvo que ver con el trabajo que el profesor ejercía en la Procuraduría General de la Nación, o si es un hecho aislado, pues no tenía un caso en particular en seguimiento dentro del organismo.

Mientras las indagaciones por parte de las autoridades continúan, Denis Alfaro, esposa del profesor Neill Felipe Cubides,expresó en un comunicado de su familia que espera que pronto se aclare lo sucedido. Esto dice el documento, el cual leyó en Noticias Caracol: “Como familia exigimos y esperamos que las autoridades con prontitud y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que segó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables”.

El comunicado añade: “Por favor, que no haya impunidad, que Neill Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma. Neill Felipe ya no está con nosotros, pero su recuerdo, amor, bondad, calidad humana y valores perdurarán por siempre. Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz. Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante”.

