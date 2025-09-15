¿Colegios de Bogotá tendrán clase este martes 16 de septiembre pese a paro? Distrito responde

Los recientes anuncios de movilizaciones en Bogotá para el próximo martes 16 de septiembre han provocado que empresas, instituciones educativas y otras entidades opten por tomar medidas para que sus trabajadores o visitantes no se vean afectados ante eventuales problemas de movilidad que se puedan presentar.

De cara a la jornada de movilizaciones convocada por conductores de diferentes sectores de Bogotá para este martes, muchos trabajadores han optado por conectarse a sus oficios de manera remota. De la misma manera, algunas instituciones de educación superior han tomado medidas para que los estudiantes puedan ver sus clases virtualmente por las mismas causales, con el objetivo de evitar complicaciones en caso de que las manifestaciones lleguen a afectar la movilidad en la ciudad.

Sin embargo, muchos padres de familia de estudiantes de colegios distritales mantenían la duda con respecto a los cambios que podrían tener estas instituciones educativas durante las marchas convocadas, pues la Secretaría de Educación no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un reciente comunicado de esta entidad en el que se hizo la respectiva aclaración.



¿Colegios distritales y privados de Bogotá tendrán clase este martes 16 de septiembre?

A eso de las 9:18 de la noche de este lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Educación de Bogotá finalmente publicó un esperado comunicado en el que aclaró que los colegios del Distrito sí tendrán clase este martes 16 de septiembre de manera habitual. Eso sí, se dejó la aclaración de que la entidad hará el correspondiente monitoreo constante en caso de que la jornada de manifestaciones llegue a afectar la movilidad.



Por otro lado, la entidad dio a conocer que gran parte de los colegios privados también anunciaron normalidad académica durante este martes 15 de septiembre, aunque recomendó a padres de familia y acudientes hacer la respectiva verificación para tener mayor claridad al respecto.

"Mañana habrá normalidad académica en los colegios oficiales de Bogotá; sin embargo, estaremos en constante monitoreo ante las posibles afectaciones que se puedan presentar e informaremos por nuestros canales cualquier cambio que se presente durante el desarrollo de la jornada. En cuanto a los colegios privados, en su mayoría habrá normalidad; de todas maneras se recomienda verificar directamente con cada institución. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de la Secretaría de Educación", dijo la entidad en un reciente comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X.



¿Cuáles serán los puntos de concentración en Bogotá por protestas?

Según reciente información difundida por los organizadores de la jornada de movilizaciones, los puntos de encuentro para mañana martes 16 de septiembre estarán distribuidos en varios puntos de la capital del país. En el sur, los manifestantes se reunirán en la autopista Sur con la avenida Villavicencio. En otras zonas como el centro de Bogotá, los lugares seleccionados son la Plaza de Bolívar y la intersección de la carrera 11 con la calle 69.

En el norte, las manifestaciones se concentrarán en la calle 95 con carrera 15, mientras que en el centro occidente las protestas iniciarán en la avenida Esmeralda con calle 63, muy cerca de la Biblioteca Virgilio Barco. Para el suroriente, el lugar designado es la calle 38A sur con carrera 34D, cerca del centro comercial Centro Mayor, y en el noroccidente, la manifestación iniciará desde la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba.

Paro en Bogotá: listado completo de los puntos de encuentro:



Zona sur: autopista Sur con av. Villavicencio

Zona centro: Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69

Zona norte: calle 95 con carrera 15

Zona centro occidente: av. Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco)

Zona sur oriente: calle 38 a sur con carrea 34 d (centro mayor)

Zona noroccidente: av. Ciudad de Cali con av. Suba

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO