Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Colegios de Bogotá tendrán clase este martes 16 de septiembre pese a paro? Distrito responde

¿Colegios de Bogotá tendrán clase este martes 16 de septiembre pese a paro? Distrito responde

Tras los recientes anuncios de movilizaciones para este martes 16 de septiembre, la Secretaría de Educación se pronunció y dijo qué pasará con los estudiantes de colegios del Distrito durante esta jornada.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:47 p. m.
Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según importante firma
Colegios en Bogotá (imagen de referencia). - Foto:
Archivo

