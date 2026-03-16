No necesitará tarjeta TuLlave: TransMilenio tiene nueva forma de pago y funciona en estas estaciones

TransMilenio comenzó la implementación de un nuevo sistema de pago que permite ingresar al transporte sin la tarjeta física TuLlave. La medida hace parte de un proceso de modernización del recaudo y busca ampliar las opciones para quienes usan el sistema a diario. La empresa de TransMilenio confirmó que habilitó validadores capaces de recibir pagos con tarjetas bancarias sin contacto y dispositivos móviles con billeteras digitales.

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El cambio marca un paso importante en la forma como las personas acceden al transporte público en Bogotá, pues elimina la obligación de cargar la tarjeta verde que ha sido el medio tradicional durante más de una década. Aunque la TuLlave sigue vigente, ya no será el único mecanismo para entrar a estaciones y portales.



¿Cómo funciona el nuevo método de pago de TransMilenio?

La nueva opción de ingreso está basada en tecnología de pago sin contacto. El sistema acepta tarjetas débito y crédito de franquicias como Visa y Mastercard, siempre que tengan habilitada la función contactless. Para usarla, la persona acerca su tarjeta al lector instalado en los torniquetes, igual que en comercios que usan este tipo de pago. El torniquete reconoce la información, descuenta el valor del pasaje y permite el ingreso.



Además de las tarjetas bancarias, también es posible usar teléfonos móviles o relojes inteligentes con billeteras digitales activadas. Estas aplicaciones —como Google Wallet, Apple Pay u otras compatibles— permiten vincular tarjetas bancarias o versiones digitales de la TuLlave. Cuando el dispositivo se acerca al torniquete, el lector identifica la tarjeta asociada y realiza la validación en segundos. Los tiempos de respuesta son similares a los pagos sin contacto utilizados en supermercados y tiendas. No es necesario digitar claves ni insertar tarjetas. El proceso solo requiere acercar el dispositivo al lector hasta que se confirme la validación.



"Es importante mencionar que más del 52% de los usuarios de TransMilenio desearían pagar sus tiquetes con billeteras electrónicas, siendo Nequi (36,8%) y Daviplata (16,1%) las más mencionadas. Esto demuestra una clara demanda ciudadana por métodos de pago más modernos y accesibles", indicó la empresa de TransMilenio.



Lugares donde ya funciona el sistema

El nuevo método de pago está en una fase piloto. Hasta ahora, TransMilenio le confirmó a Noticias Caracol que solo opera en puntos específicos del sistema:



Portal Norte

Estación El Tiempo

En estos lugares se instalaron los validadores especiales para tarjetas bancarias y para dispositivos con NFC. La fase piloto busca evaluar estabilidad, tiempos de acceso y respuesta de los usuarios antes de ampliar la tecnología a más estaciones y portales. Los puntos escogidos tienen alto flujo de personas, lo que permite medir el impacto real en los tiempos de ingreso y detectar ajustes necesarios. Según los reportes oficiales citados por los medios, la ampliación a toda la red dependerá del análisis de esta primera etapa.



¿Desaparece la tarjeta TuLlave?

Aunque el nuevo mecanismo permite ingresar sin la tarjeta física, la TuLlave no desaparecerá. La tarjeta seguirá siendo útil para muchas personas, especialmente usuarios que no cuentan con teléfonos inteligentes ni acceso a servicios financieros. La coexistencia de métodos permite que quienes ya están familiarizados con la TuLlave continúen usándola, mientras que otros pueden elegir opciones digitales. Estas alternativas reducen la necesidad de recargas presenciales, lo que también ayuda a descongestionar taquillas y puntos físicos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL