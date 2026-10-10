Conductor de carro invadió ciclorruta de la Av. Boyacá para evitar el trancón: quedó en video

Un video registrado en Bogotá la tarde del viernes 9 de octubre dejó al descubierto un nuevo caso de imprudencia vial en la capital. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se ve un automóvil particular transitando sobre la ciclorruta de la avenida Boyacá.

La peligrosa maniobra, con la que el conductor al parecer pretendía evadir el trancón de la tarde en esta importante arteria vial, desató una ola de indignación entre transeúntes, ciclistas y usuarios de redes sociales.

Publicidad

El video deja en evidencia que el vehículo ocupó el espacio reservado para la circulación de bicicletas, aunque no pasaron biciusuarios al menos durante la grabación del clip, es claro que esta acción expone a situaciones de alto riesgo a estos actores.



En las imágenes se logra ver que dentro del vehículo de placas BWG-687 se movilizaban el conductor y un acompañante.



🚨 ¡SE CREYÓ BICICLETA Y SE METIÓ A LA CICLORRUTA!



Un conductor y su pasajero invadieron en contravía la ciclorruta de la Av. Boyacá para saltarse un trancón, ante la mirada de otros conductores. El hecho quedó grabado este viernes. Placas: BWG-687, Bogotá. ¿Y las normas? pic.twitter.com/OxYHOp6XMq — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) October 10, 2026

Publicidad

Es de recordar que las ciclorrutas constituyen zonas de protección exclusiva y que su ocupación por parte de vehículos motorizados vulnera abiertamente lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito.



Multa registrada en el SIMIT

El carro registrado en las imágenes corresponde a un automotor de uso particular con placas BWG-687, matriculado en Bogotá. A raíz de la viralización de la denuncia ciudadana, los organismos de control iniciaron la verificación de los datos de la placa para avanzar con las medidas correspondientes.

Al consultar el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), ya figura registrada una multa electrónica vinculada a la placa BWG-687. Esta sanción fue notificada el 09/10/2026 por incurrir en la falta contemplada bajo la norma: "Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados".

Publicidad

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó que, tras cruzar la información del automotor con las bases de datos de tránsito, ya se identificó al dueño del vehículo y será notificado mediante citación oficial para comparecer ante la entidad y presentar los descargos o asumir las sanciones administrativas pertinentes.