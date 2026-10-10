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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Conductor de carro invadió ciclorruta de la Av. Boyacá para evitar el trancón: quedó en video

Conductor de carro invadió ciclorruta de la Av. Boyacá para evitar el trancón: quedó en video

La Secretaría de Movilidad confirmó que ya identificó al propietario del vehículo y será citado a comparecer. "Muy descarado", dicen usuarios en redes.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Conductor imprudente Av. Boyacá
Tomado de redes sociales

Un video registrado en Bogotá la tarde del viernes 9 de octubre dejó al descubierto un nuevo caso de imprudencia vial en la capital. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se ve un automóvil particular transitando sobre la ciclorruta de la avenida Boyacá.

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La peligrosa maniobra, con la que el conductor al parecer pretendía evadir el trancón de la tarde en esta importante arteria vial, desató una ola de indignación entre transeúntes, ciclistas y usuarios de redes sociales.

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El video deja en evidencia que el vehículo ocupó el espacio reservado para la circulación de bicicletas, aunque no pasaron biciusuarios al menos durante la grabación del clip, es claro que esta acción expone a situaciones de alto riesgo a estos actores.

En las imágenes se logra ver que dentro del vehículo de placas BWG-687 se movilizaban el conductor y un acompañante.

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Es de recordar que las ciclorrutas constituyen zonas de protección exclusiva y que su ocupación por parte de vehículos motorizados vulnera abiertamente lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito.

Multa registrada en el SIMIT

El carro registrado en las imágenes corresponde a un automotor de uso particular con placas BWG-687, matriculado en Bogotá. A raíz de la viralización de la denuncia ciudadana, los organismos de control iniciaron la verificación de los datos de la placa para avanzar con las medidas correspondientes.

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Al consultar el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), ya figura registrada una multa electrónica vinculada a la placa BWG-687. Esta sanción fue notificada el 09/10/2026 por incurrir en la falta contemplada bajo la norma: "Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados".

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Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó que, tras cruzar la información del automotor con las bases de datos de tránsito, ya se identificó al dueño del vehículo y será notificado mediante citación oficial para comparecer ante la entidad y presentar los descargos o asumir las sanciones administrativas pertinentes.

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