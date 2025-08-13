Publicidad

BOGOTÁ  / Conmovedor mensaje de papá de Miguel Uribe Turbay en funeral: "Fuiste siempre mi guía y mi maestro"

Conmovedor mensaje de papá de Miguel Uribe Turbay en funeral: "Fuiste siempre mi guía y mi maestro"

Miguel Uribe Londoño les envío un mensaje de gratitud a las personas que estuvieron pendientes de su hijo en momentos críticos.

Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño
Afp
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 13, 2025 12:06 p. m.

Frente al Congreso y al ataúd de su hijo, Miguel Uribe Londoño, padre del senador que hoy es despedido, rindió unas sentidas palabras por el asesinato del precandidato presidencial. Agradeció a los colombianos que se acercaron a la cámara ardiente donde era velado y a quienes han mostrado su solidaridad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En su discurso, mencionó su gratitud a María Claudia Tarazona y a su nieto Alejandro. “Serás mamá y papá, así como yo hacer 34 años”, dijo. A su esposa, Delia, le dijo que ha sido una gran compañera y mencionó que fue muy importante para la formación de su hijo Miguel. En otro punto de su discurso, agradeció a María Carolina Hoyos por tratar a su hermano como si fuera su hijo.

Sobre su hijo, dijo que Miguel les deja muchas enseñanzas a los colombianos alrededor del mundo: “Sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre qué haría Miguel en esa situación”.

En otro punto, manifestó unas sentidas palabras sobre su relación: “Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar, que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos”.

