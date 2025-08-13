EN VIVO | Exequias de Miguel Uribe Turbay hoy 13 de agosto: así despiden al senador

El Congreso de la República continúa con los homenajes en cámara ardiente al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien fallecido este lunes 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado y de pasar hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Las honras fúnebres iniciaron desde el 11 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se abrieron las puertas a los ciudadanos este martes para que decenas de personas visitaran el lugar donde reposa para la velación y homenajes el féretro del político de 39 años.

Este 13 de agosto, según había anunciado el Congreso a través de un comunicado, el salón será abierto para "expresar su respeto, gratitud y despedida al senador".

Siga EN VIVO el minuto a minuto de las últimas noticias del funeral de Miguel Uribe:

6:15 a. m. | Funcionarios de EE. UU. asistirán a honras fúnebres de Miguel Uribe

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó a través de redes sociales que el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, llegó este miércoles a la capital para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay.

"Recibí al Vicesecretario de Estado Christopher Landau quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano", se escribió desde la página de X del consulado en un mensaje en el que se añadió: "Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia".

El viaje lo había anunciado el mismo político estadounidense durante una entrevista concedida a Donald Trump Jr., quien le preguntó por el fallecimiento del senador colombiano. Al respecto, Landau aseguró que el país norteamericano mostrará "nuestra profunda preocupación”.

"Recibí al Vicesecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano.



6:00 a. m. | ¿Cómo será la velación de Miguel Uribe este miércoles?

Se debe recordar que, desde el lunes 11 de agosto, las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes pusieron a disposición el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para rendir honores póstumos en Cámara Ardiente al senador Miguel Uribe.

Este miércoles terminan las exequias protocolarias en esta entidad con un homenaje exclusivo para familiares y congresistas, el cual se planea desde las 9 de la mañana para su posterior traslado para la Catedral Primada de Colombia en una procesión acompañada por un dispositivo de seguridad.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

