Cortes de agua en Bogotá: barrios de Engativá y Fontibón que no tendrán servicio este miércoles

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, los habitantes de las localidades de Engativá y Fontibón podrán experimentar interrupciones en sus suministros de agua. Dichos cortes se deben, acorde con información de las autoridades, a intervenciones técnicas que se harán sobre la red matriz de distribución de agua, las cuales se vinculan con las obras viales que se llevan a cabo actualmente en el sector de la avenida El Rincón, en su intersección con la avenida Boyacá.
Y es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dieron a conocer que estas suspensiones serían fundamentales para permitir el desvío y conexión de tuberías de gran capacidad, las cuales hacen parte del sistema principal de distribución en el noroccidente de la ciudad.
La obra hace parte del proyecto vial que busca conectar la avenida El Rincón con la avenida Boyacá. Para su cierre, fue necesario trasladar y modernizar una línea de distribución de agua potable que antes cruzaba por debajo de la vía. Con este ajuste se facilitarán los trabajos de mantenimiento a futuro y se disminuirán los riesgos relacionados con la infraestructura vial.
Las labores se ejecutarán en dos fases: la primera consiste en realizar tres empalmes de tuberías de gran tamaño, entre 36 y 78 pulgadas, en el sector del Tanque de Suba. La segunda etapa contempla 33 empalmes adicionales en tuberías de menor diámetro, de 4 a 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá. Las autoridades recomiendan a los residentes de la zona abastecerse de agua potable antes del corte para cubrir sus necesidades básicas y efectuar limpieza preventiva en los tanques de reserva.
El miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo un corte de agua de 24 horas que impactará a diferentes sectores de las localidades de Engativá y Fontibón, además de algunas áreas cercanas a la margen sur del aeropuerto El Dorado y a la zona industrial de Cota, donde el servicio está a cargo de Aguas de La Sabana.
La suspensión abarcará el área comprendida entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), desde la avenida calle 26 hasta el río Salitre; así como el sector ubicado entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, en el tramo que va desde la avenida calle 24 hasta el Humedal Juan Amarillo. Estos serán los barrios con dichas afectaciones:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO