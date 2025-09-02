Cortes de agua en Bogotá: barrios de Engativá y Fontibón que no tendrán servicio este miércoles

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, los habitantes de las localidades de Engativá y Fontibón podrán experimentar interrupciones en sus suministros de agua. Dichos cortes se deben, acorde con información de las autoridades, a intervenciones técnicas que se harán sobre la red matriz de distribución de agua, las cuales se vinculan con las obras viales que se llevan a cabo actualmente en el sector de la avenida El Rincón, en su intersección con la avenida Boyacá.

Y es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dieron a conocer que estas suspensiones serían fundamentales para permitir el desvío y conexión de tuberías de gran capacidad, las cuales hacen parte del sistema principal de distribución en el noroccidente de la ciudad.



¿Por qué habrá cortes de agua en Bogotá?

La obra hace parte del proyecto vial que busca conectar la avenida El Rincón con la avenida Boyacá. Para su cierre, fue necesario trasladar y modernizar una línea de distribución de agua potable que antes cruzaba por debajo de la vía. Con este ajuste se facilitarán los trabajos de mantenimiento a futuro y se disminuirán los riesgos relacionados con la infraestructura vial.

Las labores se ejecutarán en dos fases: la primera consiste en realizar tres empalmes de tuberías de gran tamaño, entre 36 y 78 pulgadas, en el sector del Tanque de Suba. La segunda etapa contempla 33 empalmes adicionales en tuberías de menor diámetro, de 4 a 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá. Las autoridades recomiendan a los residentes de la zona abastecerse de agua potable antes del corte para cubrir sus necesidades básicas y efectuar limpieza preventiva en los tanques de reserva.



Localidades de Engativá y Fontibón

El miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo un corte de agua de 24 horas que impactará a diferentes sectores de las localidades de Engativá y Fontibón, además de algunas áreas cercanas a la margen sur del aeropuerto El Dorado y a la zona industrial de Cota, donde el servicio está a cargo de Aguas de La Sabana.



La suspensión abarcará el área comprendida entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), desde la avenida calle 26 hasta el río Salitre; así como el sector ubicado entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, en el tramo que va desde la avenida calle 24 hasta el Humedal Juan Amarillo. Estos serán los barrios con dichas afectaciones:



Luis Carlos Galán

Sabana del Dorado

Bosque Popular

Normandía

La Cabaña

Aeropuerto El Dorado

Centro Engativá II

Quirigua

Primavera

La Estradita

La Riviera

Los Cerezos

Garcés Navas Oriental

Bochica

Las Ferias

Ciudadela Colsubsidio

Quirigua Oriental

Marandú

El Madrigal

Villa Gladys

San José de Fontibón

Palo Blanco

El Real

Metrópolis

El Cortijo

Bolivia

Pueblo Viejo

El Cedro

San Antonio Urbano

La Estrada

El Encanto

La Serena

El Dorado

Álamos

Villa Sagrario

Bonanza

Florencia

Villa Amalia

El Laurel

Villa Luz

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Garcés Navas Sur

Los Álamos

Las Ferias Occidental

Boyacá

Santa Cecilia

Ferrocaja Fontibón

La Faena

Santa Mónica

La Soledad Norte

Puerta de Teja

San Ignacio

San Joaquín

Normandía Occidental

Villas de Granada

Garcés Navas

El Pantano

Villas de Granada I

Autopista Medellín

La Granja

El Muelle

Villa del Mar

El Cedro

Bolivia Oriental

Los Álamos

Los Ángeles

Ciudad Bachué I Etapa

París Gaitán

París

Bolivia

Florida Blanca

Santa Rosa

Gran Granada

Bochica II

Ciudad Bachué

Villas de Alcalá

Taborá

Santa Helenita

Julio Flórez

Santa María

El Gaco

Las Navetas

San Antonio Engativá

Jardín Botánico

El Dorado Industrial

El Minuto de Dios

Bellavista Occidental

Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana)

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO