Presunto feminicidio de joven de 19 años en el sur de Bogotá: señalan a su expareja del crimen

Una joven de 19 años fue asesinada, al parecer por su pareja, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El presunto responsable se encuentra prófugo de la justicia. La víctima fue identificada como Thalía Ureña, de 19 años de edad y oriunda del municipio de Ortega, departamento del Tolima.



Ureña fue asesinada el pasado sábado. La expareja de la joven, dicen los familiares, que hablaron para Noticias Caracol En Vivo, huyó de la justicia y en este momento se encontraría en Tolima. La misma familia empezó a hacer varias averiguaciones y en este momento temen también por su seguridad.



¿Qué se sabe del caso?

"La tenía encerrada, pero pues ella como no conoce no conocía acá la ciudad y tampoco sabía la dirección exacta. Solamente sabía que se llamaba el barrio Meissen. Ella me dijo que que fuera a recogerla. Él la seguía por todos lados, no la dejaba en paz, por todos lados llegaba, la buscaba, la agredía. Nosotros ya no teníamos que más hacer. Ella le tocó irse del pueblo, de Ortega, para La Vega. Allá buscó la forma de encontrarla. Después acá en Bogotá. Que nos ayuden a encontrar el tipo porque queremos justicia porque ella era una niña", dijo en entrevista Marcela Ureña, tía de la víctima.

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La Policía Judicial asumió la investigación de este presunto feminicidio. Por su parte, la familia pide una pronta captura y que se haga justicia. "El pasado 13 de junio, en horas de la noche, en la localidad de Ciudad Bolívar, una de nuestras patrullas de vigilancia fue alertada por un motivo de policía. De manera inmediata los uniformados se trasladaron a una vivienda y al ingresar en una de las habitaciones encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años", dijo en unas declaraciones la coronel Natalia Borda, oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá.

"La investigación fue asumida por la SIJIN, quienes adelantan las labores de Policía Judicial para determinar las condiciones de tiempo modo y lugar y así poder esclarecer este lamentable hecho", agregó Borda. Otra de las peticiones de los familiares de Thalía Ureña es que en este momento no cuentan con los recursos suficientes para poder realizar sus exequias . Es por eso que están haciendo una colecta y todo el que desee colaborar puede hacerlo.

