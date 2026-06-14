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Presunto caso de abuso de menor de edad en el norte de Bogotá: secretario de Seguridad dio detalles

La comunidad alertó sobre un presunto abuso a un menor de edad en el norte de Bogotá. Las autoridades entregaron detalles del caso y aseguraron que el menor se encuentran en un centro médico siendo evaluado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Presunto caso de abuso de menor de edad en el norte de Bogotá: secretario de Seguridad dio detalles
El hecho fue alertado por habitantes del sector.
Cortesía

El secretario de seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó detalles sobre un presunto caso de abuso sexual a menor de edad. El hecho habría ocurrido en el norte de la ciudad este domingo 14 de junio. Varios habitantes de la zona denunciaron que había un hombre abusando de un niño en el balcón de un apartamento y aseguraron haberlo visto desde la calle.

"Al mediodía de hoy, en la calle 106 con avenida 19, la comunidad alertó a la Policía Metropolitana sobre la ocurrencia de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. Inmediatamente, Policía Metropolitana, Policía Infancia y Adolescencia y Sijín acudieron al lugar", aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en unas declaraciones.

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Restrepo aseguró que el menor de edad fue rescatado. Además, indicó que fue "llevado a un hospital para su valoración". Por su parte, el hombre al que señalan de abusar del niño está en poder de la Policía Metropolitana de Bogotá "para verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas". El sujeto tuvo que ser escoltado y protegido por las autoridades a su salida del edificio, debido a que había varias personas esperándolo afuera.

Confirman que había más menores en el lugar

La Policía confirmó que en el lugar se encontraban más menores de edad. "Referente al caso que se presentó en la localidad de Usaquén en estos momentos se está verificando en el punto con personal de Infancia y Adolescencia, los menores son valorados en ambulancia y serán trasladados a un centro médico para la práctica de exámenes médicos", dieron a conocer en un comunicado.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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