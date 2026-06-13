Escolta de concejal de Bogotá murió tras ser hallado en delicado estado de salud: esto se sabe

Las autoridades investigan la muerte de José Ortiz Moreno, integrante del esquema de protección del concejal Fernando López, luego de que permaneciera desaparecido por cerca de 36 horas. El caso fue denunciado por el cabildante, quien pidió esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.



De acuerdo con lo expuesto por el concejal durante una intervención en el Concejo de Bogotá, Ortiz terminó su jornada laboral hacia las 5:00 de la tarde del pasado 10 de junio. Desde ese momento se perdió contacto con él y su ubicación fue desconocida durante más de un día.

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Según relató López, el integrante de su esquema de seguridad apareció en la madrugada siguiente a ese periodo de ausencia y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Además, preliminarmente se sabe que habría sido escopolaminado, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y continúa bajo verificación dentro de las investigaciones.



“Nos duele profundamente la partida de José. Fue un compañero, una persona comprometida que estuvo al servicio de nuestra seguridad. Hoy acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, manifestó el concejal.

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Durante su intervención, Fernando López solicitó a las autoridades avanzar de manera prioritaria en las investigaciones para establecer qué ocurrió durante las horas en las que Ortiz estuvo desaparecido.

El cabildante indicó que ya pidió apoyo a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá para revisar cámaras de vigilancia y reconstruir los movimientos de la víctima antes de ser encontrada.

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“Acompaño a la familia de uno de los hombres de mi esquema de protección. (...) Acaba de fallecer. El señor José Ortiz, la persona que venía cuidándonos hace dos años, no puede quedar ahí”, expresó.

Asimismo, insistió en la necesidad de identificar y capturar a los responsables, si los hechos así lo determinan las investigaciones.

“Hay una familia sufriendo mucho, un grupo de trabajo, nosotros sus compañeros y en general no es justo que con las personas de a pie las investigaciones solamente las tomen y queden ahí dormidas”, agregó.

La UNP lamentó el fallecimiento

Tras conocerse la noticia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó la muerte de José Ortiz Moreno, quien se desempeñaba como persona de protección adscrita a la entidad.

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“La Unidad Nacional de Protección expresa su profundo pesar por el fallecimiento de José Ortiz Moreno, persona de protección adscrita a esta entidad e integrante del esquema de seguridad del concejal de Bogotá Fernando López Gutiérrez”, señaló la institución.

La entidad también expresó solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario.

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Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias que rodearon el caso.

Por ahora, los organismos competentes deberán establecer qué ocurrió durante el tiempo en que José Ortiz permaneció desaparecido y cuáles fueron las causas que derivaron en su fallecimiento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co