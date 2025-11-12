Defensa de familia de Jaime Esteban Moreno pide captura de mujer de vestido azul: "Que no quede así"

Tras varias horas de audiencia, la Fiscalía General de la Nación pidió enviar a la cárcel a Ricardo González, el sujeto señalado de participar en la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, luego de salir de un bar en Bogotá en la madrugada del pasado 31 de octubre. De ser hallado culpable, pagaría al menos 45 años de cárcel. Por otro lado, la defensa de la familia de la víctima pidió que una de las mujeres implicadas en el caso sea nuevamente capturada.

Para la Fiscalía, el papel de Ricardo González fue determinante en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, pues la patada por la espalda a la víctima en estado de indefensión sería el punto de quiebre para el posterior deceso. "Golpear a esta persona de manera aleve, de manera desproporcionada, golpeando sus órganos vitales con el fin de causarle la muerte, y observando que se encontraba ya en una situación en la que estaba sangrando profusamente", afirmó en la audiencia la fiscal Elsa Cristina Reyes.

Sobre la voluntad de comparecer ante la justicia en la que ha insistido su defensa, la fiscal cuestionó que el hombre huyera del lugar de los hechos y posteriormente escapara de la ciudad, ya que se entregó en Cartagena, de donde es oriundo. "Le segó la vida a alguien. Aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya no hay posibilidad de que ese muchacho se vuelva a encontrar con su familia, que continúe con su carrera. No solamente afecta a esta persona que estaba estudiando, sino a toda su comunidad educativa, sus compañeros de estudio, su familia, sus amigos que ven que esa situación ya ni siquiera pueden salir a la calle tranquilos", añadió.



Abogado de familia pide que se capture a mujer implicada

Por otro lado, Francisco Bernate, abogado representante de la familia de Jaime Esteban Moreno, solicitó la captura Kleidymar Fernández Sulbarán, la mujer de 24 años, de nacionalidad venezolana, que se encontraba con un vestido azul el día del ataque, y quien habría incitado a que golpearan a la víctima, según los testigos. Ella ya había sido capturada junto con la otra mujer presente en el lugar, quien vestía de negro, pero posteriormente ambas fueron liberadas.



“Ojalá podamos tenerla pronto a buen resguardo. Y señora juez, en nombre, no solamente de esta magnífica familia que me ha dado el honor y la responsabilidad de representarlos, sino también de millones de colombianos que vivimos esta tragedia, que esto no se quede así. Le pido que esta persona no se salga con la suya, que tenga una medida cautelar", indicó en audiencia. La jueza, por su parte, reiteró que la joven sigue siendo investigada en el caso.



Antecedentes de consumo de licor de Ricardo González

La fiscal, además, resaltó que uno de los argumentos por los que González (quien trabajaba como vendedor en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá) debería ir a la cárcel es por su consumo de alcohol que, según personas que lo conocen, habría desencadenado en la pérdida de varios empleos. "Tenemos evidencias de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado dentro del proceso que ingería licor y que había tenido problemas inclusive en el trabajo por esa ingesta de licor", dijo.



También, cuestionó la presencia de Ricardo en la fiesta, pues este no era parte de su entorno. "Se pregunta esta delegada fiscal, ¿qué hacía el señor Ricardo Rafael en una fiesta de la Universidad de los Andes con dos personas que tampoco pertenecían a la Universidad de los Andes, sin ninguna vinculación con las personas que estaban allí departiendo? Cuando ni siquiera podía pagar la boleta, porque se ha manifestado que el señor Juan Carlos fue el que le pagó la boleta de ingreso en una fiesta en la que no hubo ningún problema, según lo que han determinado los testigos y lo que se observó en las cámaras", indicó.

La audiencia de medida de aseguramiento se reanuda este miércoles a las 10 de la mañana. Quedó a mitad de intervención la defensa. De otro lado, en las próximas horas será reanudada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el otro capturado, Juan Carlos Suárez.

