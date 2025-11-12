En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Defensa de familia de Jaime Esteban Moreno pide captura de mujer de vestido azul: "Que no quede así"

Defensa de familia de Jaime Esteban Moreno pide captura de mujer de vestido azul: "Que no quede así"

La mujer de 24 años habría incitado a que golpearan a la víctima, según los testigos. Ella ya había sido capturada junto con otra joven, pero posteriormente ambas fueron liberadas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de nov, 2025
¿Quiénes eran las mujeres relacionadas con crimen de Jaime Esteban Moreno y a qué se dedican?

