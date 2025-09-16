Detalles sobre caso de hombre apuñalado en bus de TransMilenio en Bosa: se estaba desangrando

Un terrible hecho de delincuencia sucedió al interior de un bus de TransMilenio cuando un ciudadano fue víctima de un sujeto que le quiso robar el celular y, al agredido negarse, el ladrón lo atacó con un arma cortopunzante en la pierna izquierda. Momentos de angustia vivieron los pasajeros que se encontraban dentro del articulado y tuvieron que ponerle una venda improvisada a herido.

Los usuarios denunciaron que la atención al ciudadano se demoró mucho y la ambulancia nunca llegó, por lo que tuvieron que llamar de urgencia a unos policías que se movilizaban en una patrulla por la zona para que atendieran la emergencia y llevaran al herido a un hospital.

Un video que se ha compartido en redes sociales muestra toda la sangre que perdió la víctima y cómo los ciudadanos que estaban en el bus lo atendieron: “A este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia. Estamos todos esperando y protestamos”.



La mujer que grabó el video agregó que ni los funcionarios de la empresa de transporte ni la Policía atendió al ciudadano herido. “TransMilenio como siempre se lavó las manos. Si no fuera por nosotros que protestamos para que el bus arrancara y llevaran al señor a un hospital, aquí los funcionarios no hubieran hecho nada por el señor”.

El teniente coronel Freddy Muñoz, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que la víctima, “al parecer, iba a ser víctima de hurto. Esta persona fue trasladada al centro médico asistencial y la Policía Nacional se encuentra realizando la verificación de las cámaras con el fin de dar con el responsable de este hecho e invita a toda la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones que afectan la convivencia y seguridad”.



¿Qué dijo TransMilenio sobre hombre apuñalado en Bosa?

La empresa TransMilenio, a través de un comunicado, se pronunció frente al hecho:

"Frente al caso de hurto dentro de un bus del Sistema en la troncal NQS Sur en el que una persona fue lesionada por los delincuentes, TransMilenio S.A. informa: Lamentamos los hechos ocurridos en la noche de este sábado 13 de septiembre; tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo".

Agregó la compañía que "al lugar acudieron personal de la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio y agentes de la Policía para atender el caso. En el punto, la Policía reaccionó como primer respondiente y coordinó el traslado del hombre a un centro de atención médica. El Ente Gestor está presto a colaborar con las autoridades para la relacionado con las investigaciones pertinentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este repudiable caso".

