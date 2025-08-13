¿Dónde queda la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central?

Este miércoles el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes después de sufrir un atentado dos meses atrás, fue despedido con todos los honores en el Congreso de la República. Hubo un extenso acto público en el que se pidió que haya justicia y se dé el fin de los discursos de odio en la política. Posteriormente, el cuerpo del político fue traslado a la Catedral Primada para sus exequias y ahora es llevado al Cementerio Central de Bogotá.

El féretro del político, de 39 años, y una de las figuras del partido Centro Democrático, en oposición al Gobierno, permaneció durante varios días en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por donde han pasado miles de personas para despedirlo. Sobre las 2:30 p. m. de este miércoles, después de las exequias en honor a Uribe Turbay, su cuerpo llegó al Cementerio Central, su último lugar de descanso.

Vea: Video del emotivo momento en el que el hijo de Miguel Uribe se acerca al féretro con una flor



¿Dónde quedará la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central?

Según le confirmaron a Noticias Caracol, el féretro de Miguel Uribe Turbay estará en tierra en el Cementerio Central de Bogotá. Su ubicación coincide con la otras figuras de la políticas nacional. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que maneja el cementerio, informó que hoy no habrá atención ni acceso de visitantes por las Ezequías de Miguel Uribe Turbay.

La tumba del fallecido congresista, cuya muerte fue catalogada como un magnicidio, será la número cuatro. Se conoció que esa ubicación esta junto a la tumba de Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), abogado constitucionalista, politólogo, escritor y político miembro del Partido Conservador.

Se espera que a partir del jueves 14 de agosto de 2025, los ciudadanos puedan visitar la tumba del senador Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá.



Así fue la despedida de Miguel Uribe Turbay

Con una misa solemne en la Catedral Primada y honores militares, Colombia le dio un adiós multitudinario al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes 11 de agosto. La eucaristía fue oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, en presencia de los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018), así como de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero con la ausencia total de representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro por petición de la familia.

También acudió a despedir al senador del partido Centro Democrático una representación del Gobierno estadounidense formada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el senador republicano Bernie Moreno y el jefe de la misión diplomática de ese país en Bogotá, John T. McNamara.

La misa tuvo momentos muy emotivos, como cuando Alejandro, el hijo de Uribe Turbay, de solo cuatro años, se acercó sonriente, como ajeno a la tragedia familiar, al féretro cubierto con la bandera de Colombia y flanqueado por soldados con uniforme de gala del Batallón Guardia Presidencial para depositar una rosa blanca.

"Miguel no quería que se repitiera lo que él tuvo que vivir a sus cuatro años y que dolorosamente hoy mi hijo amado, Alejandro, está viviendo, ese mismo pasado que Miguel no quería que volviera y que hoy golpea a nuestra familia de la manera más cruda y más cruel", dijo en las palabras de despedida en la catedral su esposa María Claudia Tarazona.

"Miguel dejó sembrada en Colombia la política decente, el no negociar principios ni valores, la política con rectitud, la política con propósito de servir y no de beneficiarse a sí mismo. Era un hombre convocante, para él cabían todas las formas de pensar y diferentes ideologías, eso sí, arropada siempre bajo el manto sagrado de la democracia, no de las armas ni la destrucción", añadió Tarazona.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL