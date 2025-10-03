Él era Miguel Muñoz Llano, el guardián del Inpec asesinado en ataque sicarial en La Modelo

Como Miguel Muñoz Llano fue identificado el guardián del Inpec asesinado en el ataque sicarial que se registró este viernes a las 6:30 a.m. en la entrada de la cárcel La Modelo, en Bogotá. El joven dragoneante, de 26 años de edad, estaba de turno junto a otros tres guardianes y a esa hora, cuando se hace el relevo, cuatro hombres -dos de ellos armados- que se movilizaban en dos motocicletas les dispararon de manera indiscriminada. Muñoz Llano fue traslado a una clínica, pero ante la gravedad de las heridas murió minutos después mientras ingresaba al centro médico. Los otros tres funcionarios recibieron atención, dos de ellos de manera especial.

Los heridos fueron identificados como Jefferson Vásquez Paez y Carlos Martínez Navarrete, remitidos a la Clínica Colombia. Del tercero no se conoce aún el nombre, pero desde el Inpec señalan que resultó levemente herido en un brazo y fue trasladado a la Clínica de Occidente. En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, señaló que no había una amenaza en concreto contra algún funcionario de ese centro penitenciario. No obstante, detalló que este año se han adelantado unos 17 mil operativos "con la guardia penitenciaria, con trabajos del Inpec que se arriesgan, hemos hecho recepción de condenados y sindicaos, y todo esto molesta a la delincuencia y quieren generar intimidación y pánico en nuestros trabajadores".

Sin embargo, no hay por ahora una hipótesis sobre quiénes están detrás del ataque. "La Policía Nacional llegó muy temprano al lugar de los hechos con la Sijín, con inteligencia, a recolectar la información y hacer todo el proceso investigativo para dar con la captura de esos delincuentes, con los actores, materiales e intelectuales y poder destramar este hecho violento", afirmó el coronel Gutiérrez.



La carrera 56, el lugar donde se presentó el atentado, fue acordonada por parte del CTI Bogotá, que asumió la investigación. De acuerdo con la Fiscalía, el ataque fue cometido por dos hombres a bordo de una motocicleta, pero el Inpec no descarta que otros dos hombres en moto hayan participado en el ataque. En la escena, los investigadores encontraron vainillas de revólver, que al parecer fue el arma que utilizaron los sicarios.

Los peritos forenses tomaron fotografías y recogieron evidencias durante cinco horas evaluando con sumo cuidado cada detalle. También tienen a su disposición los videos de las cámara de seguridad ubicadas frente a la cárcel que les podrían dar más pistas sobre la forma como actuaron los criminales.

Mientras las indagaciones avanzan, uno de los sindicatos del Inpec encendió las alarmas por la difícil situación de seguridad de los dragoneantes. En entrevista con Noticias Caracol, Cristian López Mora, vicepresidente del sindicato del Inpec, relató que, "más allá de individualizar una amenaza, estamos viviendo por varios años un plan pistola permanente en contra de nuestros compañeros" y dio a conocer que ya son 69 los asesinatos de miembros del Inpec en los últimos cuatro años.

"Hay bandas criminales que intentan de sentarse a negociar con el Gobierno los temas de la paz", afirmó el vicepresidente, quien solicitó a través de las cámaras de este noticiero una reunión con el presidente Petro; el Alto Comisionado de la Paz, Otty Patiño; la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El 16 de mayo de 2024, el director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo oficial por una avenida del norte de la capital colombiana. Fernández, que viajaba en un vehículo del Inpec, había sido amenazado, según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP). Por este asesinato, un juez condenó en junio de este año a 27 años de prisión a cuatro personas implicadas. Los condenados fueron Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, quienes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

