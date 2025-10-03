En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Él era Miguel Muñoz Llano, el guardián del Inpec asesinado en ataque sicarial en La Modelo

Él era Miguel Muñoz Llano, el guardián del Inpec asesinado en ataque sicarial en La Modelo

El dragoneante de 26 años de edad estaba de turno junto a otros tres guardianes y a hacia las 6:30 a.m., cuando se hace el relevo, hombres armados se movilizaban en motocicletas les dispararon de manera indiscriminada.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de oct, 2025
Miguel Muñoz Llano, el guardián del Inpec
Suministrada / Captura de pantalla

