Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El relato de la última profesora que habría hablado con Valeria Afanador: "Salió corriendo"

El relato de la última profesora que habría hablado con Valeria Afanador: "Salió corriendo"

Una de las pistas clave para determinar que pasó con la menor de 10 años es un acta en la que se leen los chats de los profesores de la niña.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:46 p. m.
Valeria estudiaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
Archivo particular