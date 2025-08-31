Séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe Turbay tiene más de 10 años de historial criminal

La Fiscalía capturó este sábado en Bogotá a Harold Daniel Barragán Ovalle, de 26 años de edad, señalado de haber participado en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en la capital colombiana. Se trata del séptimo capturado dentro de la investigación de este magnicidio. Durante la tarde de este domingo Barragán Ovalle fue presentado ante un juez de control de garantías en la que se legalizó su captura. En la diligencia se determinó que la audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, en la que deberá responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Según el ente acusador, Barragán es sospechoso de haber intervenido en la contratación del adolescente de 15 años que disparó contra el congresista y que fue capturado en flagrancia minutos después del atentado. Cabe recordar que el joven sicario fue sancionado el miércoles con siete años de privación de libertad en un centro especializado, la pena máxima que contempla en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Según el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía, Barragán habría participado desde la planeación hasta la ejecución del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. Triana explicó, además, que el señalado cuenta con más de 10 años de historial criminal y también coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, que fue el principal articulador del magnicidio. Barragán Ovalle "se dedicaba al expendio de estupefacientes en la localidad de Engativá" y, de igual forma, "tiene antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y estafa", señala el director general de la Policía.



Este domingo se conoció que investigadores de la Sijín Bogotá ya le seguían el rastro, incluso él había sido entrevistado en varias oportunidades en medio de la investigación por el magnicidio de Uribe Turbay, de 39 años, quien, gravemente herido en el ataque, falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen tras la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

