Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Habló hija de hombre que cayó y se ahogó en caño en Bogotá: así fue su última llamada antes de morir

Habló hija de hombre que cayó y se ahogó en caño en Bogotá: así fue su última llamada antes de morir

La víctima del accidente, reportado en la localidad de Suba, fue identificado como Mario Rodríguez Jácome, de 85 años. Su hija narró cómo fueron sus últimos minutos antes de fallecer y denunció irregularidades que causaron el hecho.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 17 de oct, 2025
Hombre murió al caer con su carro a un caño en Bogotá

