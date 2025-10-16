Transmilenio anunció cierre temporal de portal en Bogotá: rutas troncales modificarán sus rutas

Transmilenio anunció por medio de sus canales institucionales el cierre temporal de importante portal que afectaría la movilidad en el sector noroccidental de la ciudad. Se trata del cierre del Portal 80 de Transmilenio, que interrumpirá su servicio como parte de un simulacro institucional de seguridad y gestión del riesgo, que busca "fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres en Colombia. A través de este simulacro, se busca poner a prueba y fortalecer los mecanismos de coordinación y respuesta frente a diversas amenazas que pueden afectar nuestro territorio", según indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

La jornada se enmarca dentro del Simulacro Distrital de Preparación 2025, que se realizará oficialmente el 22 de octubre en toda Bogotá. Sin embargo, el sistema masivo de transporte llevará a cabo su propio ejercicio logístico y operativo dos días después del indicado, con el propósito de revisar los protocolos internos de seguridad, los mecanismos de coordinación con los organismos de emergencia y la respuesta del personal ante una eventual situación de riesgo.

Según indicó la UNGRD, esta actividad "involucra a todos los niveles de gobierno, así como a entidades públicas y privadas, y a organizaciones sociales, comunales y comunitarias. Durante más de 13 años, el simulacro ha sido una herramienta clave para elevar la conciencia y preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias". Entre los objetivos que se tienen con este ejercicio se incluyen:



Poner en evidencia cuál es la eficacia en los planes de emergencia y de contingencia por parte de los ciudadanos, entidades públicas, privadas y comunitarias

Reforzar la logística ante situaciones de emergencia entre los niveles de gobierno, entidades públicas o privadas y la ciudadanía

Fortalecer la conciencia sobre la importancia de prepararse y responder ante diferentes desastres naturales o fenómenos amenazantes en Colombia

En esta ocasión, el ejercicio se centrará en fortalecer los planes familiares, comunitarios e institucionales de emergencia, con la participación de entidades públicas, privadas y de los diferentes sistemas de transporte y servicios esenciales. Transmilenio participará en el simulacro distrital de ese día y, adicionalmente, adelantará la jornada específica del Portal 80 el 24 de octubre, enfocada en aspectos logísticos y operativos propios del sistema de transporte.



El próximo viernes 24 de octubre, el Portal 80 de TransMilenio interrumpirá su servicio al público durante 45 minutos, entre las 10:00 a.m. y las 10:45 a.m., como parte de un simulacro institucional de seguridad y gestión del riesgo. La actividad, según informó la empresa, hace parte de las acciones de preparación que adelanta la empresa para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias y se desarrollará en articulación con distintas dependencias del Distrito.



Durante los 45 minutos que dure la suspensión, las rutas troncales realizarán retornos operativos en la avenida Ciudad de Cali con Calle 80, evitando el ingreso al portal. De igual forma, las rutas alimentadoras modificarán temporalmente su recorrido y no ingresarán al punto central de operación, sino que detendrán su trayecto en puntos previamente definidos para garantizar la movilidad mínima en el sector. El objetivo principal de la medida es evaluar la reacción del sistema frente a escenarios de evacuación, cierre temporal y control de acceso en un punto de alta afluencia como el Portal 80, ubicado en el noroccidente de la ciudad.

Durante ese lapso, el acceso de los usuarios estará restringido y tanto los buses troncales como las rutas alimentadoras que normalmente operan desde el portal no prestarán servicio. La operación habitual se restablecerá una vez finalice el ejercicio, de acuerdo con los tiempos establecidos por el equipo técnico y las autoridades presentes. Según informó Transmilenio, el simulacro se desarrollará de manera conjunta con entidades como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía Metropolitana, y organismos de atención médica y logística.



Alternativas para los usuarios del Portal 80

La entidad recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación, teniendo en cuenta la franja de suspensión. Como alternativas de transporte, podrán utilizar las estaciones Quirigua y Carrera 90, ubicadas en el corredor de la troncal de la Calle 80, o acceder a las rutas de TransMiZonal disponibles en los barrios cercanos. Además, durante la jornada habrá personal de la empresa que se encargará de orientar a los pasajeros y de responder las diferentes inquietudes sobre los recorridos y tiempos destinados de restablecimiento.



Jaime Monroy, director de Bus Rapid Transit o BTR, invitó a los usuarios a "planear sus desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta que durante 45 minutos (entre 10:00 a.m. y 10:45 a.m.), cuando el Portal 80 no prestará servicio al público. Una vez finalice la jornada, la operación del portal se restablecerá de manera habitual", indicó. Por su parte, Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, señaló que la medida se enmarca dentro de las acciones permanentes de fortalecimiento institucional en materia de prevención y respuesta.

"La medida hace parte de las acciones de fortalecimiento y preparación que adelantamos en materia de seguridad, prevención y respuesta ante emergencias", aseguró Tinjacá. Transmilenio también aclaró que la suspensión no implica riesgos para los pasajeros ni para el personal operativo, pues se trata de un ejercicio controlado y realizado bajo estrictas condiciones de seguridad. Durante el tiempo que dure la actividad, se mantendrá la presencia de equipos de gestión del riesgo, seguridad y salud en el trabajo, con el fin de asegurar que la jornada se desarrolle sin incidentes.

Asimismo, la entidad informó que el resto de la red de TransMilenio operará con total normalidad, sin modificaciones en sus horarios ni recorridos. Las únicas afectaciones estarán concentradas en el Portal 80 y su zona de influencia inmediata. Una vez concluido el simulacro y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudará el ingreso de usuarios y la circulación de buses troncales y alimentadores.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co