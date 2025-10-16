En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Transmilenio anunció cierre temporal de portal en Bogotá: rutas troncales modificarán sus rutas

Transmilenio anunció cierre temporal de portal en Bogotá: rutas troncales modificarán sus rutas

La actividad, según informó la empresa, hace parte de las acciones de preparación que adelanta la empresa para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Vea las alternativas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de oct, 2025
Transmilenio anunció cierre temporal de reconocido portal
La jornada se enmarca dentro del Simulacro Distrital de Preparación 2025, que se realizará oficialmente el 22 de octubre en toda Bogotá. -
