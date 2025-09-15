En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  /  Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronuncia y rechaza descertificación en lucha antidrogas

Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronuncia y rechaza descertificación en lucha antidrogas

A través de un comunicado, la representación diplomática en el país norteamericano dijo que se estaban "desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:13 p. m.
Embajada en EE. UU.jpg
Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. -
Foto: Embajada de Colombia en EE. UU.

