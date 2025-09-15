Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronuncia y rechaza descertificación en lucha antidrogas

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la decisión de los Estados Unidos sobre descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, así como de la posterior confirmación de la noticia por parte del gobierno norteamericano, la embajada colombiana en EE. UU. emitió un comunicado en el que rechazaba los argumentos usados para tomar tal medida.

Y es que aunque esta medida no afectaría los programas bilaterales implementados entre ambas naciones ni incluiría sanciones para Colombia, la Embajada aseguró que las afirmaciones estadounidenses que argumentaban la decisión tomada desconocían "los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas".

"En el marco de esta decisión unilateral y discrecional del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia rechaza categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas. Colombia rechaza las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia", se lee en una parte del comunicado.



Y es que con el reciente anuncio estadounidense, se designa a Colombia como un país que ha incumplido de manera manifiesta sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas. Pese a esto, y debido a la importancia que tiene el país sudamericano en este tema, EE. UU. dio a conocer que se continuarán los programas bilaterales "sin aplicar medidas adversas, ni incluir sanciones que hubieran afectado negativamente a la Fuerza Pública, al sector productivo y a la sociedad colombiana", tal como lo explica la Embajada.

Contrario a lo expuesto por el Gobierno Trump, la Embajada de Colombia en Washington dijo que el país ha demostrado buenos resultados en esta materia, y que incluso en los últimos dos años se habían logrado cifras históricas en incautaciones y destrucción de laboratorios. "Con hechos verificables, Colombia ha demostrado significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Entre 2024 y 2025, las Fuerzas Militares y de Policía alcanzaron cifras históricas de incautaciones y destrucción de laboratorios, impactando la producción de cocaína y debilitando de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la cooperación judicial con Estados Unidos se fortaleció a través de un número sin antecedentes de extradiciones", se lee en la carta de la misión diplomática.



Embajada de Colombia en EE. UU. exige "corresponsabilidad real"

Adicionalmente, en su comunicado la embajada dijo que esta lucha contra el narcotráfico requería de una visión integral y con "corresponsabilidad real" entre países, más especialmente entre aquellos con altas tasas de consumo. Asimismo, habló también sobre la necesidad de combatir el tráfico de armas que también dificulta más la lucha contra los grupos narcotraficantes, que logran armarse con sofisticados armamentos que complican más la situación.

"El Gobierno de Colombia subraya que el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores y el combate al tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales. La cooperación internacional debe ser entendida como un esfuerzo compartido, orientado a la seguridad regional y global. En este sentido, Colombia continuará trabajando con Estados Unidos y nuestros aliados reiterando la necesidad de replantear la discusión sobre la política global de drogas y la aplicación de mecanismos unilaterales de evaluación entre socios", explica la embajada, agregando también que "Colombia mantiene un compromiso firme frente a su lucha contra el narcotráfico, que ha golpeado al país más que a cualquier otro, por convicción e interés nacional, como lo ha hecho durante décadas y continuará haciéndolo".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO