Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / En Bosa, mamá y su bebé fueron atacados con arma cortopunzante: papá del niño, el señalado

En Bosa, mamá y su bebé fueron atacados con arma cortopunzante: papá del niño, el señalado

Al menos 12 heridas recibió la mujer agredida, mientras que el pequeño fue lastimado en el abdomen y las manos. El presunto atacante huyó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:21 p. m.
