EN VIVO| Movilidad Bogotá este 5 de septiembre: manifestaciones en el sur de la ciudad

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La capital del país inició este viernes 5 de septiembre con un panorama de movilidad cargado: desde muy temprano, las principales avenidas registraron una intensa circulación de automóviles y buses, lo que anticipa trancones y demoras en distintos corredores viales.
Las autoridades recordaron que la restricción de pico y placa aplica durante toda la jornada de la siguiente manera:
Para quienes necesiten mayor flexibilidad, la Secretaría de Movilidad mantiene disponible el programa “Pico y Placa Solidario”, que permite circular pagando una tarifa especial, siempre y cuando el vehículo no tenga multas pendientes en el sistema.
Se reporta normalidad parcial en la operación de TransMilenio en la carrera 90 con calle 49 sur. Las rutas de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe funcionan con normalidad, al igual que las rutas troncales P7 y 576, que retomaron su servicio. Sin embargo, persiste la suspensión temporal de la ruta FF425 Circular Timiza y de los servicios TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, GG525 y GL508, lo que puede generar retrasos en el desplazamiento de los usuarios en este sector del suroccidente de Bogotá.
El sistema de transporte masivo reportó bloqueos en la carrera 90 con calle 49 sur, en la localidad de Bosa, debido a una manifestación ciudadana. Esto ha generado desvíos y retrasos en varias rutas de los buses TransMiZonal y alimentadores, entre ellas: FL416, FH414, FF402, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425 y los servicios de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe.
Las autoridades recomiendan a los usuarios programar sus desplazamientos con anticipación, estar atentos a los reportes oficiales de movilidad y contemplar rutas alternas mientras se normaliza la situación en el suroccidente de la ciudad.
⏰ #TMAhora 5:11 a. m.— TransMilenio (@TransMilenio) September 5, 2025
📍 Carrera 90 con calle 49 sur
⚠️ Rutas TransMiZonal y de alimentación afectadas:
FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe.
👥… pic.twitter.com/Rx1kJJGEK2
Publicidad
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL