EN VIVO| Movilidad Bogotá este 5 de septiembre: manifestaciones en el sur de la ciudad

La capital del país inició este viernes 5 de septiembre con un panorama de movilidad cargado: desde muy temprano, las principales avenidas registraron una intensa circulación de automóviles y buses, lo que anticipa trancones y demoras en distintos corredores viales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recordaron que la restricción de pico y placa aplica durante toda la jornada de la siguiente manera:



Vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, restringidos de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Taxis con placas terminadas en 1 y 2, restringidos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Para quienes necesiten mayor flexibilidad, la Secretaría de Movilidad mantiene disponible el programa “Pico y Placa Solidario”, que permite circular pagando una tarifa especial, siempre y cuando el vehículo no tenga multas pendientes en el sistema.



5:52 p.m. Se retoman algunas rutas de operación de Transmilenio

Se reporta normalidad parcial en la operación de TransMilenio en la carrera 90 con calle 49 sur. Las rutas de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe funcionan con normalidad, al igual que las rutas troncales P7 y 576, que retomaron su servicio. Sin embargo, persiste la suspensión temporal de la ruta FF425 Circular Timiza y de los servicios TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, GG525 y GL508, lo que puede generar retrasos en el desplazamiento de los usuarios en este sector del suroccidente de Bogotá.



5: 33 a.m. Manifestaciones en Bosa afectan a TransMilenio

El sistema de transporte masivo reportó bloqueos en la carrera 90 con calle 49 sur, en la localidad de Bosa, debido a una manifestación ciudadana. Esto ha generado desvíos y retrasos en varias rutas de los buses TransMiZonal y alimentadores, entre ellas: FL416, FH414, FF402, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425 y los servicios de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe.

Las autoridades recomiendan a los usuarios programar sus desplazamientos con anticipación, estar atentos a los reportes oficiales de movilidad y contemplar rutas alternas mientras se normaliza la situación en el suroccidente de la ciudad.



⏰ #TMAhora 5:11 a. m.



📍 Carrera 90 con calle 49 sur



⚠️ Rutas TransMiZonal y de alimentación afectadas:



FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe.



👥… pic.twitter.com/Rx1kJJGEK2 — TransMilenio (@TransMilenio) September 5, 2025

Publicidad

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL