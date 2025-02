Esta es la identidad del sujeto que golpeó a patrullera en Bogotá: lo enviaron a la cárcel

El pasado 23 de febrero se registró un hecho que rechazó tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como la ciudadanía: la golpiza de la que fue víctima la patrullera Luz Marina Cristancho cuando llegó a atender el llamado sobre una riña en la localización de Suba, noroccidente de la capital colombiana.

Aquella noche fueron capturados dos sujetos, uno de ellos fue quien golpeó a la uniformada. Cabe recordar que la agresión quedó registrada en video y en las imágenes se veía cómo un hombre tacleó a la policía y pateó en el torso y el rostro.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reveló que dos personas fueron judicializadas por presuntamente haber agredido a la policía.

¿Quiénes son las personas a las que se involucra en este caso?

El ente investigador indicó que presentó ante un juez de control de garantías a Dayan Luis López Banguera y Carlos Manuel Martínez Ramos por su posible responsabilidad del delito de violencia contra servidor público.

Quien golpeó a la patrullera deberá cumplir una medida privativa de la libertad - Policía Metropolitana de Bogotá

Se especificó que los elementos de prueba dan cuenta de cómo habrían agredido a la patrullera, esto mientras atendía el llamado de la comunidad por un “posible caso de violencia intrafamiliar en el barrio San Pedro en Suba, en el norte de Bogotá”.

Una agresión fue verbal y otra física

Para esclarecer este caso han sido fundamentales los testimonios de los vecinos como los videos que grabaron las cámaras de seguridad de la zona. Quien golpeó a la patrullera Cristancho fue, presuntamente, Carlos Manuel Martínez, y a quien señalan de haberla agredido verbalmente es Dayan Luis López Banguera.

Debido a la gravedad de las heridas que sufrió, a Cristancho el Instituto Nacional de Medicina Legal le dio una incapacidad de siete días.

Cabe recordar que ninguno de los sujetos aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Respecto a Carlos Manuel Martínez deberá “cumplir una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que López Banguera continuará vinculado a la investigación”.

Así sucedió la agresión de patrullera en Suba, Bogotá

En conversación con Noticias Caracol, Cristancho relató que ella y un compañero atendieron el llamado de una riña que se estaba presentando en Suba: “Estábamos patrullando cuando una persona nos aborda que está siendo agredida, llegamos hasta el lugar, de ahí la persona la tenía contra la pared. Ella inmediatamente se abalanza sobre mí (y me dice): ‘Por favor, ayúdeme’”.

Al preguntarle a la víctima si quería llamar a un familiar para que la acompañara a interponer la denuncia, “es en ese momento cuando esa persona empieza a gritarle cosas, ella empieza a sentir nervios, mi compañero le dice: ‘por favor, cálmese’, lo que hace él es lanzarle un puño al rostro de mi compañero. Intentan ponerle las esposas y por eso es que él empieza a caminar, ni siquiera fue corriendo”.

Este sujeto fue capturado por las autoridades - x: @PasaenBogota

Minutos después, “veo es una persona que viene sobre mí con un puño. Él me lanza dos puños, el primero que fue el que me descompensó y el segundo que fue cuando me sentí en el piso. No fui consciente de cómo me levanté”, contó. A pesar de que el ataque, según el video, fue en cuestión de segundos, para Cristancho “fue eterno, sentirme ahí, pensar en mi familia, en no ver a mis papás, en que de pronto me fuera a hacer más daño”.

En aquella entrevista mencionó que cuando llegó a atender la situación en Suba la víctima “no me dejó bajar de la moto, yo la recibí en mis brazos y sentí su temor. Hoy como uniformada, como mujer, sentí el miedo que ella sintió de ser agredida y segundos después fui agredida por una persona que ni siquiera debería haberme hecho todo lo que me hizo”. Pidió a la mujer que se acerque a las autoridades a interponer la denuncia.

