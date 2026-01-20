Este fue el lugar donde hallaron cuerpo del profesor Neill Cubides, víctima de homicidio en Bogotá

Hay consternación en el país por el asesinato del profesor y asesor de la Procuraduría Neill Felipe Cubides, cuyos restos fueron encontrados en zona rural de Usme tras estar perdido desde el 15 de enero. Allí personal del CTI adelanta labores para tratar de esclarecer estos hechos, pues en el lugar aún hay huellas del horror de este crimen.



El docente fue encontrado el 16 de enero por un transeúnte en la vereda Soches, localidad de Usme, sur de Bogotá. Esta es una zona rural y boscosa. Según el reporte oficial de las autoridades, el cuerpo del profesor fue incinerado y por esta razón tres días después de su hallazgo, Medicina Legal logró confirmar su identidad.

En el informe de Medicina Legal se indicó que al momento de llegar las autoridades al lugar donde se encontraba el cuerpo, la ropa estaba calcinada y no le encontraron documentos de identificación.



¿Quién era el profesor Neill Felipe Cubides?

Neill Felipe Cubides era profesor de la Universidad Externado de Colombia, padre de familia y un docente que dedico varios años de su vida a la academia.

El jueves 15 de enero, el maestro salió de su casa junto con su esposa y su hijo a una cita médica y grabaciones de cámaras de seguridad se convirtieron en el último registro de este hombre con vida.



Uno de los elementos clave en las investigaciones son los movimientos de dinero a través de la cuenta bancaria del profesor. El primer movimiento fue a la 1:25 de la madrugada, por 2 millones de pesos; el siguiente se registró un minuto después, por 4 millones; y finalmente una compra por 250.000 pesos a la 1:51 a. m.



Cubides, además de la docencia, se desempeñó durante 13 años en la Procuraduría General de la Nación como miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales, una dependencia que ofrece apoyo a las diferentes investigaciones que lleva a cabo el ministerio público.

Noticias Caracol conoció que el profesor apoyaba varias labores que se desarrollaban en la Procuraduría. También se dedicaba al apoyo de asesoramiento a nivel contable.

La hoja de vida de Cubides exponía experiencia y estudios en áreas como ingeniería financiera, especialización en diseños y soluciones financieras, además de administración de empresas.

Si bien el docente no tenía un caso en particular en seguimiento dentro de la Procuraduría General de la Nación, por lo que se descartaría que su homicidio esté relacionado con alguna investigación en específico, las autoridades no lo descartan.



Mensaje de la esposa del profesor Neill Felipe Cubides

Denis Alfaro, esposa del profesor Neill Felipe Cubides, leyó un comunicado de su familia en Noticias Caracol: “Como familia exigimos y esperamos que las autoridades con prontitud y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que segó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables”.

Agregó que, “por favor, que no haya impunidad, que Neill Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma. Neill Felipe ya no está con nosotros, pero su recuerdo, amor, bondad, calidad humana y valores perdurarán por siempre. Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz. Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante”.

La Fiscalía General de la Nación informó que ya tiene un adelanto en la investigación, el cual giraría en torno a una organización criminal dedicada al hurto en diferentes modalidades. Sin embargo, las autoridades también están tratando de establecer si tuvo que ver el crimen con su trabajo en la Procuraduría General de la Nación.

