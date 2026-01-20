Taxi, retiros millonarios y forma de muerte: pistas clave en crimen del profesor Neill Cubides

Neill Cubides fue visto por última vez el pasado 15 de enero cuando tomó un taxi desde los alrededores de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, donde estaba pendiente a su hijo enfermo. El profesor universitario vestía una chaqueta de color naranja, un pantalón negro y zapatos de ese mismo tono, con esas señales fue que sus amigos y familiares dieron aviso de que no aparecía y alertaron a las autoridades sobre su desaparición.

Denis Alfonso, esposa de Cubides, contó que ese día el docente estaba acompañando a su hijo de 10 años, quien sufrió una urgencia y estaba en el área de pediatría. Fue a las 10:10 de la noche cuando Neill salió de clínica porque solo podía estar un acompañante con el menor. “Le dije que se fuera para la casa a descansar”, contó la pareja del profesor de la Universidad Externado.



La pareja se despidió esa noche, pero Neill no volvió a responderle al teléfono a Denis, hecho que de inmediato generó su preocupación. La mujer también ha narrado que tiene evidencia, con imágenes de cámaras de seguridad, de que su esposo tomó un taxi en los alrededores de la Clínica El Country, cerca a la calle 85 con carrera 15.



Al día siguiente, el 16 de enero, Denis radicó la denuncia por la desaparición de su esposo y encontró una nueva evidencia de que algo extraño estaba pasando. Pensó que quizá Neill había sido secuestrado y llamó a los bancos para bloquear posibles transacciones, hallando que hubo dos retiros de dinero hacia la 1 y 2 de la madrugada de ese viernes.

Denis, escudriñando en el correo de Neill, también encontró que esos retiros fueron por 2 y 4 millones de pesos, más una compra por 250.000 pesos.

(Lea: Muerte de profesor Neill Felipe Cubides estaría relacionada con 4 homicidios más en Bogotá)



La búsqueda del profesor Neill

“Tengo desaparecido a mi esposo Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Desapareció el 15 de enero por los límites de la Clínica El Country, del lado de urgencias pediátricas. Agradezco a las personas que puedan dar con el paradero de él o llegar a las personas que lo tienen retenido porque tal parece que fue víctima del paseo millonario, pero aún no me lo regresan. Respétenle la vida”, dijo una preocupa Denis en redes sociales a través de un video que se volvió viral.

El mensaje fue rápidamente expandido por la comunidad educativa de la universidad, que pidió ayuda para hallar al profesor Neill. La facultad de Comunicación Social escribió: “Necesitamos de su ayuda urgente, nuestro docente está desaparecido. Cualquier información que nos pueda servir, se los agradecemos”. Además de ser docente, se desempeñaba como funcionario de una importante unidad de la Procuraduría General de la Nación.

Según Denis, en una conversación con Noticias Caracol, Neill salió de la clínica, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi, por lo que insistió en la hipótesis del denominado paseo millonario. Mientras tanto, las autoridades y sus amigos seguían en su búsqueda, sin hallar más pistas de su paradero.



El doloroso hallazgo del profesor Neill

En la mañana del 16 de enero, un campesino en el sector de Soches, zona rural de la localidad de Usme, avisó sobre un cuerpo que aún ardía en llamas a un lado de la carretera. Hasta allí llegaron agentes de la Policía para corroborar la información que les estaban brindando, encontrando restos calcinados de un hombre adulto.

Las autoridades encargadas del levantamiento de ese cuerpo señalaron que la ropa de la víctima estaba completamente calcinada y no había documentos que permitieran su identificación. Este hecho ocurría pocas horas después de que Neill tomara el taxi y le sacaran dinero de su cuenta bancaria.

Mientras la familia continuaba la búsqueda del docente, los médicos forenses de Medicina Legal trabajaban en la identificación de los restos hallados y, tras procedimientos técnicos y citación a familiares para adelantar el proceso de reconocimiento, este 19 de enero se confirmó que ese cuerpo pertenecía al profesor Neill Felipe Cubides.

La Universidad Externado lamentó, en un comunicado, el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresó su solidaridad a su familia, amigos y allegados en este difícil momento. “Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, informaron.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que los criminales responsables del asesinato del profesor Neill “serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”. Explicó que, desde la tarde de este lunes, la Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible. “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”, añadió.

Otra de las pistas que investigan las autoridades son otros cuatro casos similares que se han registrado en los últimos meses en la capital, por lo que se investiga si hay alguna banda detrás de todos estos dolorosos sucesos.

