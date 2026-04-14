Revelan nuevos videos y testimonios que reconstruyen balacera en el norte de Bogotá: "Era terrible"

Un nuevo intento de homicidio causó pánico en Bogotá en la noche del pasado lunes. Seis personas resultaron heridas, entre ellos un menor de 8 años, luego de que se registrara un ataque contra un hombre en la localidad de Usaquén, norte de la ciudad. Noticias Caracol conoció nuevos detalles y videos que reconstruyen el momento cuando el presunto sicario atacó a la víctima con un arma de fuego, desatando una balacera.

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En los clips de cámaras de seguridad se ve que la víctima lleva un chaleco antibalas. Luego, camina hasta la parte trasera del vehículo y, cuando abre la puerta, se acerca al señalado sicario, quien trata de tomarlo de un brazo y le dispara. La víctima reacciona rápidamente... y de su cintura saca un arma de fuego e impacta al agresor. Dos supuestos cómplices, que también habrían intentado atacar con armas de fuego, huyen del sitio al escuchar los disparos. Uno corre hasta una esquina donde lo esperaban dos motos. El otro, sospechoso, emprende solo la huida en una moto.



Uno de los señalados sicarios queda herido en el piso. Desde ahí sigue disparándole a la víctima, quien retrocede una cuadra y busca refugio en uno de los establecimientos comerciales de la zona. Segundos después, en los videos, ya en poder de la Policía, aparecen dos personas de blanco.



Una de ellas es una mujer que se ubica cerca de la víctima y abre fuego, al parecer, contra el sicario, que no para de disparar. Luego llega otro hombre, quien también viste de blanco y tiene un arma de fuego en las manos. Se ubica estratégicamente para responderle al sicario.

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Varias de las balas que fueron disparadas por el sicario terminaron en las paredes de varios establecimientos comerciales de la zona y viviendas. Ángela María Velasco, una de las comerciantes afectadas, narró para Noticias Caracol los angustiosos momentos: "La primer bala cayó aquí en la esquina de la vitrina. Nos metimos al baño y la balacera era terrible, pero el que disparaba de una vez disparaba todas las seis cargas, era terrible. Por aquí entró la bala y llegó y sonó (...) El vidrio chispió para lado y lado".

La balacera, según la Policía, se generó por un aparente ajuste de cuentas. "Prácticamente es un hecho sicarial, no hay amenazas, no es extorsión, no es hurto, no hay ningún proceso en el cual podamos determinar que esta persona se haya acercado a denunciar algo", aseguró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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El hecho dejó seis heridos, entre ellos un niño de 8 años, quien terminó con esquirlas de los vidrios de la camioneta en su cuerpo. La víctima fue identificada como Jair Ruiz Rojas, un hombre de 29 años que trabajaría en un local de carnes. Él, junto con el sicario y otras tres personas, resultaron heridas en esta balacera. Según el parte médico más reciente, están estables y fuera de peligro.

*Con reportería de César Chaparro, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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