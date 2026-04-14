Video | Reportan violento atraco en reconocida tienda del barrio Palermo en Bogotá: esto se sabe

Se reportó un violento atraco en una tienda Oxxo del barrio Palermo, sobre la calle 45, durante la tarde de este martes. Según la información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos delincuentes ingresaron al lugar y, mediante el uso de armas de armas de fuego, intimidaron a dos funcionarios de una empresa de valores. Luego de generar pánico en el sector, lograron llevarse una maleta huyeron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En este hecho, uno de los guardias de seguridad resultó lesionado con un objeto contundente a la altura de la cabeza. En un video grabado por testigos del hecho, se ve que la víctima sale caminando con dificultad del establecimiento comercial, mientras los uniformados de la Policía lo ayudan. Las autoridades indicaron que el hombre no reviste gravedad.

La Policía Nacional se encuentra adelantando todas las labores investigativas y recolectando cámaras de seguridad con el fin de lograr individualizar y capturar a los responsables de este hecho.



#BOGOTÁ. Reportan asalto a mano armada en el OXXO de la calle 45 con carrera 17. Según la información recibida, sujetos armados y en motocicletas asaltaron un vehículo de valores, se produjo un intercambio de disparos donde resultó herido uno de los escoltas del vehículo. pic.twitter.com/FcNoFPMGqv — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 14, 2026

Noticia en desarrollo...