Video| Choque entre camioneta y taxi generó volcamiento de uno de los vehículos en vía de Bogotá

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes 14 de abril en la calle 63 con carrera 28, en sentido oriente-occidente, en Bogotá. El siniestro, que involucró a un taxi y un vehículo particular, dejó como saldo una camioneta volcada en plena vía, generando afectaciones temporales en la movilidad del sector.



De acuerdo con el reporte de Voces y Sonidos de Blu Radio, el choque provocó que uno de los automotores terminara completamente invertido sobre la calzada. En videos difundidos por testigos se evidencia la magnitud del impacto: un vehículo de color gris oscuro permanece volcado sobre las vías mientras otros carros continúan transitando con precaución a su alrededor. En el fondo de las imágenes se alcanza a distinguir el colegio Nuestra Señora del Pilar, punto de referencia del lugar donde ocurrió el incidente.

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Las grabaciones, captadas por transeúntes, muestran cómo el automotor quedó con las llantas hacia arriba, ocupando parte del carril y obligando a los conductores a reducir la velocidad para esquivarlo. Pese a la aparatosidad del accidente, las autoridades lograron atender la situación y, posteriormente, confirmaron que ya no se registran afectaciones en la vía.

Según la información preliminar, la camioneta terminó volcada tras colisionar con un taxi. Hasta el sitio llegaron unidades de tránsito para adelantar las labores correspondientes, controlar la movilidad y verificar las condiciones de seguridad en la zona. Durante la atención de la emergencia, se presentó el cierre parcial de un carril, lo que generó congestión vehicular en este importante corredor vial de la localidad de Barrios Unidos.



Este hecho se suma a otros incidentes reportados en la capital durante la misma jornada, como un choque entre un bus de TransMilenio y un ciclista en la calle 26, situaciones que en conjunto complicaron la movilidad en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento no se conocen heridos por el impacto.



#EnDesarrollo Hay un vehículo volcado sobre la calle 63 a la altura de la carrera 28, sentido oriente-occidente, frente al colegio Nuestra Señora del Pilar. Al momento hay cierre de un carril y congestión vehicular mientras llegan las autoridades a atender la situación. Por… pic.twitter.com/DlzrS6i3v7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 14, 2026

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#BOGOTÁ. Se presenta volcamiento de un vehículo particular en la localidad de Teusaquillo, calle 63 con carrera 27, sentido Oriente-Occidente. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. pic.twitter.com/EYQjq8UMEw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 14, 2026

Aumentan las cifras de siniestralidad vial en la capital

El accidente ocurre en medio de un panorama preocupante en materia de seguridad vial en Bogotá. Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, un total de 162 personas han perdido la vida en siniestros viales, lo que representa un incremento del 13 % frente al mismo periodo del año anterior, es decir, 18 víctimas más.

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Los datos evidencian que los motociclistas encabezan la lista de fallecidos, con el 44 % de los casos, seguidos por peatones (38 %), ciclistas (14 %) y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas (4 %). En el caso de los peatones, más de la mitad de las víctimas fatales corresponden a adultos mayores, lo que refleja su alta vulnerabilidad en las vías.

Asimismo, el informe señala que el 71 % de los siniestros fatales ocurre en vías arteriales, donde se registran mayores velocidades, y que en el 62 % de los casos hay presencia de motocicletas, ya sea como vehículo implicado o como víctima.

Durante la temporada de Semana Santa, siete personas murieron en accidentes de tránsito, en hechos que, en su mayoría, estuvieron relacionados con maniobras peligrosas o la falta de distancia de seguridad entre vehículos.

Frente a este panorama, las autoridades han reiterado el llamado a la corresponsabilidad de todos los actores viales. Respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, acatar las normas de tránsito y priorizar a los usuarios más vulnerables son algunas de las recomendaciones clave para reducir la siniestralidad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co