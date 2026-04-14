Videos| Así está la Autopista Norte luego de las fuertes lluvias que causaron inundaciones en Bogotá

Las intensas lluvias registradas durante este martes 14 de abril en Bogotá han dejado múltiples afectaciones en la movilidad, especialmente en el corredor de la Autopista Norte, donde imágenes captadas por autoridades y ciudadanas dan cuenta de la magnitud de las inundaciones que se presentan en varios puntos de la vía.



En los videos y fotografías difundidos a lo largo de la jornada se observa el encharcamiento sobre amplios tramos de la calzada, lo que ha generado congestión vehicular en uno de los accesos más importantes hacia el norte de la ciudad.

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En las imágenes también se aprecia cómo algunos ciudadanos intentan movilizarse pese a las dificultades: hay personas caminando por zonas menos congestionadas, mientras otras avanzan con sus bicicletas en mano ante la imposibilidad de circular con normalidad.

De acuerdo con los reportes, la emergencia estaría relacionada con el desbordamiento de un canal de agua, lo que ha provocado la acumulación del líquido sobre la vía y ha empeorado las condiciones de tránsito en este sector.



Las autoridades de tránsito han señalado que la situación ha impactado distintos puntos estratégicos de la Autopista Norte, obligando a los conductores a reducir la velocidad y generando retrasos significativos en los desplazamientos habituales. La presencia de agua en la calzada no solo dificulta la circulación, sino que también aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona.



#Bogotá | Por fuertes lluvias, a esta hora las autoridades de Tránsito de Bogotá reportan encharcamientos en diferentes puntos de la capital del país.



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Puntos afectados

A lo largo de la tarde, los reportes oficiales han permitido identificar los sectores más afectados por las inundaciones:



Autopista Norte con calle 85, en sentido sur-norte, donde se registran encharcamientos desde primeras horas de la tarde.

Autopista Norte con calle 170, en sentido sur-norte, con acumulación de agua que reduce la movilidad.

Autopista Norte con calle 209, también en sentido sur-norte, afectada por el desbordamiento de un canal de agua.

El impacto de las lluvias no se ha limitado únicamente a la circulación vehicular. Instituciones educativas ubicadas en el norte de la ciudad también han reportado afectaciones en sus actividades, debido a las dificultades de desplazamiento tanto de estudiantes como de rutas escolares quienes no han logrado llegar a sus hogares.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y haciendo seguimiento a las condiciones de movilidad, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia y evitar mayores complicaciones.

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En medio de este panorama, se reitera el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda planificar los recorridos con anticipación y, en la medida de lo posible, tomar rutas alternas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co