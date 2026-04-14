Fuertes lluvias en Bogotá provocan inundaciones en la Autopista Norte: así esta la movilidad

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá han generado inundaciones en importantes corredores viales del norte de la ciudad, especialmente en la Autopista Norte, donde se reportan afectaciones que complican el tránsito vehicular durante la jornada de este martes 14 de abril.



De acuerdo con reportes de las autoridades de tránsito, la acumulación de agua sobre la calzada ha impactado varios puntos clave de este corredor vial, obligando a los conductores a disminuir la velocidad y generando retrasos en los desplazamientos habituales.



Puntos afectados en la Autopista Norte

Según la información entregada por tránsito, los sectores con mayores afectaciones por inundaciones son:



Autopista Norte con calle 170, en sentido sur-norte

Autopista Norte con calle 209, también en sentido sur-norte por desbordamiento de canal de agua en el sentido norte - sur

Autoridades recomiendan tomar la ruta alterna de la carrera 7

#Bogotá | Por fuertes lluvias, a esta hora las autoridades de Tránsito de Bogotá reportan encharcamientos en diferentes puntos de la capital del país.



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En estos tramos, la presencia de encharcamientos ha dificultado la circulación de vehículos particulares y de servicio público, lo que ha derivado en congestión vehicular en uno de los accesos más importantes hacia el norte de la capital.

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Las condiciones climáticas no solo han impactado la movilidad, sino también el funcionamiento de instituciones educativas ubicadas en esta zona de la ciudad. Uno de los casos reportados corresponde al Liceo de Colombia Bilingüe, que emitió un comunicado oficial ante las dificultades registradas.

En el documento, la institución informó: “Las rutas escolares no han iniciado su recorrido en el horario habitual, con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes”.



El colegio explicó que la medida busca prevenir riesgos para los estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones de las vías. Asimismo, indicó que el servicio se reanudará cuando sea posible.



Conductores que transitan por estos sectores han reportado tráfico lento y dificultades para avanzar, mientras las autoridades mantienen el monitoreo para mitigar los efectos sobre la movilidad. Aunque no se han reportado cierres totales, las inundaciones obligan a extremar precauciones.

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En este contexto, se hace un llamado a los ciudadanos a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías. También se recomienda planificar los recorridos con anticipación, teniendo en cuenta posibles demoras. En caso de una emergencia es importante reportar a la línea de ayuda 123.

#GestiónDelTráfico



[04:18 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta congestión vehicular en la Autopista Norte con calle 209, en sentido Norte - Sur, debido al desbordamiento del canal de agua. Se registra tránsito lento.



🔵Ruta alterna: Carrera 7.



👮Agentes Civiles en el punto. pic.twitter.com/sdJXdhBWvI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 14, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co