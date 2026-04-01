Habla testigo del accidente que deja 19 heridos en vía Zipaquirá-Ubaté: "Se quemaron de una vez"

Un grave accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta Zipaquirá con Ubaté, en Cundinamarca, que por el momento deja 19 heridos y al menos dos muertos, según el más reciente reporte del gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey. El siniestro causó una fuerte explosión y cinco vehículos resultaron quemados en pocos minutos. Al parecer, se trató de una falla mecánica por parte de un tractocamión que arrolló a otros automotores a la altura del peaje Casablanca.

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El hecho ocurrió un poco antes de las seis de la mañana de este miércoles 1 de abril. Pocos minutos después llegaron los bomberos de la jurisdicción de Zipaquirá y Cogua, y el capitán del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, informó que trabajaban para apagar las llamas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

Los testigos de lo ocurrido difundieron varios videos del momento en que los vehículos se encontraban en llamas y las personas presentes trataban de sacar a los heridos y darle aviso a las autoridades. Los bomberos, además, reportaron que requerían el apoyo de Enel y Codensa porque "posiblemente tenemos una línea energizada que nos está impactando en uno de los vehículos".



Por su parte, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, confirmó en Noticias Caracol que la emergencia se presentó en jurisdicción de Cogua, y dijo que 11 ambulancias estaban trasladando a los heridos a los dos hospitales del municipio. Se espera que en próximas horas se conozcan más detalles de las víctimas."Estamos en una atención desde Zipaquirá, con los dos hospitales, atendiendo a los heridos, estamos esperando partes médicos de parte de los dos hospitales y muy atentos de que más se requiere. Lamentamos este incidente que se ha presentado", indicó.



Habla testigo de grave accidente en vía Zipaquirá-Ubaté

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, Edward Porras, habló con uno de los conductores que presenció la explosión. El hombre, llamado Hollman Osma, comentó que estaba a pocos metros del lugar del accidente, y que vio cómo el tractocamión arrolló a otros carros particulares. "Los vehículos están incinerados, la tractomula también está incinerada. Hay muchos heridos y personas muertas. Yo me encuentro acá justamente en el peaje porque quedé de quinto. Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó y ahí nos detuvieron ya los buses que venían adelante mío y empezó a haber explosiones fuertes, ya los vehículos quemándose", aseguró.



Tan pronto vio la emergencia, se bajó de su vehículo para ayudar en medio de las llamas junto con otros conductores presentes. "Logramos ayudar a sacar unas familias, pues lo que se pudo hacer porque los carros se incendiaron de una vez... fue el impacto y se incendiaron los vehículos", dijo. Sobre el conductor del tractocamión, aseguró que no tenía conocimiento si "logró lanzarse o si está dentro del carro", pero que el automotor de carga pesada terminó "quemado en su totalidad".

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Acerca de la actuación de las autoridades, Hollman aseguró: "La policía está muy pendiente, haciendo lo posible, lo humanamente posible, porque es difícil el acceso de las ambulancias por el flujo de vehículos que hay de parte de las dos vías. (...) Los vehículos quedaron en la mitad de los carriles y no podemos establecer hacia dónde iban. Pero esto es lamentable (...) es algo trágico".

El testigo añadió, con la voz quebrada, que vio a varias personas fallecidas. "Hay personas irreconocibles que perdieron la vida en este momento. (...) Muy doloroso".

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Sobre la hipótesis del siniestro, el gobernador Jorge Rey dijo en entrevista con este medio que los hechos "están en plena investigación". Sin embargo, "la información que tiene la policía de carreteras hasta el momento es que fue una falla mecánica, efectivamente, un tractocamión que quedó sin frenos y que colisionó con estos otros vehículos, arrastrándolos, y generando este gran accidente".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co

