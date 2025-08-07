Tragedia tras riña en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena: Galán confirmó un muerto

Lo que sería un concierto de cumbia argentina en cabeza del grupo Damas Gratis, celebrando los cumpleaños de Bogotá, terminó en tragedia luego de que una pelea se presentara al interior del Movistar Arena y el evento se viera obligado a cancelarse por parte de los organizadores previo a iniciar. Videos publicados en redes sociales muestra los momentos de pánico que vivieron los asistentes que no participaron en la riña. Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los hechos y confirmó que a la salida del estadio cubierto.

Fuentes le confirmaron a Noticias Caracol que el evento era de carácter “privado” y que tenía su “propia logística y seguridad”. Hasta el momento, los organizadores del concierto no se han pronunciado sobre los incidentes ocurridos al interior del recinto. La pelea se habría presentado entre personas pertenecientes a barras de equipos de fútbol.



Cinco personas heridas en concierto de Damas Gratis en Bogotá

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó detalles de lo ocurrido: “En la noche de hoy, fue necesario apoyar la organización de un evento en el escenario Movistar Arena. Al parecer, en la parte interna, su organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

Agregó el coronel que “fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos, tenemos el reporte de cinco personas heridas con arma cortopunzante, las cuales están siendo atendidas en centros asistenciales”.

⭕ Batalla campal en la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos



Por su parte, las directivas del Movistar Arena informaron sobre la cancelación del concierto en medio de lo sucedido: “Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”.

Agregó que “en este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración. El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”.



¿Por qué murió ciudadano tras concierto de Damas Gratis en Bogotá?

El alcalde Galán, a través de su cuenta de X, informó sobre la muerte de un ciudadano tras los hechos ocurridos al interior del Movistar Arena. “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, manifestó.

En redes sociales, ciudadanos señalan que el fallecido era un miembro de la Guardia Albi-Roja Sur, barra de Independiente Santa Fe. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Sobre lo sucedido, el mandatario local indicó que “los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

Por último, Galán señaló que “he convocado para mañana una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.

La banda de cumbia argentina Damas Gratis no se ha pronunciado luego de los hechos.