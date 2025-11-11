En vivo
Noticias Caracol
BOGOTÁ

Galán se pronuncia tras muerte de menor arrollada por conductor de taxi: "No va a quedar impune"

Según informó el Distrito, la adolescente de 15 años sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre las 4:34 de este martes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 11 de nov, 2025
Galán se pronuncia tras muerte de menor arrollada por conductor de taxi
Galán se pronuncia tras muerte de menor arrollada por conductor de taxi en Bogotá.
Colprensa / Redes sociales

