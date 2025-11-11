Galán se pronuncia tras muerte de menor arrollada por conductor de taxi: "No va a quedar impune"

Luego de que se reportara la muerte de Karol Stepanía Arturo, de 15 años, quien se encontraba luchando por su vida luego de ser arrollada por el conductor de un taxi en el sur de Bogotá durante el pasado fin de semana, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X. Según informó el Distrito, la adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre las 4:34 de este martes.

"La irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente la muerte de Karol Stepanía. A su familia, toda nuestra solidaridad. Estos hechos no van a quedar impunes", escribió el mandatario en sus redes sociales.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. añadió en un comunicado que la menor, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital Santa Clara, "permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la institución, donde el equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y soporte vital establecidos. Desde el Distrito brindamos acompañamiento integral a la familia en este dificil momento y repudiamos los hechos de irresponsabilidad vial".



