"Gobierno no puede evadir la responsabilidad": Galán sobre el aumento de tarifa de TransMilenio

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán se refirió nuevamente al aumento de la tarifa de TransMilenio que empezará a funcionar este miércoles 14 de enero. El pasaje tanto del componente troncal como el zonal pasará a costar 3.550 pesos, es decir, un incremento de $350 comparado con el del 2025, una noticia que ha causado desacuerdo entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional.

En una rueda de prensa, indicó que las decisiones que toman con respecto al TransMilenio "son soportadas técnicamente", y reiteró que están "abiertos al diálogo". Sin embargo, mando un mensaje al gobierno de Gustavo Petro con respecto al aumento del salario mínimo para 2026, el cual quedó en dos millones de pesos. Esto, según el alcalde, impacta directamente las finanzas del transporte público de la capital.

“Nosotros respetamos la decisión del Gobierno de incrementar el salario mínimo en un 23 %, nos parece positiva para los más de 2'400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, esto tiene una implicación y el Gobierno Nacional tiene que ser consiente de esas consecuencias y no puede evadir la responsabilidad. No puede mirar a otro lado y decir: 'Vamos a subir el salario un 23 %, pero los sectores que son intensivos en trabajadores no van a subir' ”, alcalde Galán.



En ese sentido, dijo que TransMilenio tiene 35 mil trabajadores, y cerca del 87 % cuenta con un ingreso directamente relacionado con el salario mínimo o vinculado al incremento de este. "¿O acaso ellos quieren que suba el salario mínimo para todos los trabajadores, pero no para los trabajadores del sistema de transporte público de Bogotá? Eso no tiene ningún sentido", aseveró.



Asimismo, dijo que antes del anuncio del salario mínimo para 2026 el Distrito estaba estudiando de cuánto sería el aumento del pasaje de TransMilenio con respecto al Indice de Precios al Consumidor (IPC), al aumento del precio del gas y del diésel, entre otros indicadores. Inicialmente proyectaron un aumento del 7,8 %. Sin embargo, con el incremento del Gobierno del 23 % en el salario mínimo fue "inevitable" subir 350 pesos la tarifa.



La propuesta del presidente Petro sobre TransMilenio

El presidente Gustavo Petro, a inicio de año, dijo que desde el Gobierno Nacional disponían de "un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si TransMilenio quiere". El mandatario aseguró que "la intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad".

Asimismo, Petro dijo el diésel se ha mantenido subsidiado y es el principal costo de la operación. "La decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses", afirmó.

No obstante, el alcalde Galán le respondió al Presidente por medio de un video, y aseguró:"El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026, empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada".

