Falso spa en Bogotá ocultaba red de explotación sexual de mujeres: así operaba

Lo que comenzó como una prometedora oferta de empleo en redes sociales para muchas mujeres, terminó convirtiéndose en una "pesadilla" de explotación, maltratos y humillaciones en el occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana revelaron recientemente cómo una estructura criminal utilizaba un falso spa de uñas como fachada para presuntamente someter a sus víctimas a la explotación sexual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así habría actuado esta red en Bogotá

La organización delincuencial, denominada "Artemisa", operaba principalmente en viviendas alquiladas en las localidades de Engativá (barrio Normandía) y Kennedy,. Las casas no contaban con avisos publicitarios ni carteleras, lo que permitía que las actividades ilícitas pasaran desapercibidas para muchos, hasta que los residentes del sector denunciaron irregularidades.



Su modo de actuar consistiría en captar mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana, aprovechándose de su situación migratoria y necesidades económicas. A través de redes sociales, se les ofrecía trabajo en un spa, pero una vez que llegaban a la cita, las condiciones cambiaban drásticamente: les retenían sus documentos y se les informaba que debían prestar servicios sexuales bajo un régimen de control absoluto.



Un sistema de multas y tratos inhumanos

Publicidad

La investigación de diez meses, liderada por la Sijín, puso al descubierto el trato "inhumano" al que habrían sido sometidas las víctimas. Según el ente acusador, las mujeres eran obligadas a cumplir con las siguientes exigencias:

Jornadas extenuantes: Debían trabajar más de 10 horas diarias con un solo día de descanso a la semana.

Debían trabajar más de 10 horas diarias con un solo día de descanso a la semana. Multas por salud: Si se enfermaban, se les imponían sanciones económicas cobradas por alias "Natalia",.

Si se enfermaban, se les imponían sanciones económicas cobradas por alias "Natalia",. Explotación sin tregua: Eran obligadas a trabajar incluso durante sus días de menstruación; de lo contrario, debían pagar multas de entre 100,000 y 150,000 pesos.

La red "Artemisa", según el investigador de la Sijín que siguió este caso, estaba compuesta por cinco personas, cuatro de las cuales pertenecían a una misma familia. La estructura era liderada por una mujer identificada como "Sara", quien se encargaba de reclutar a las víctimas mediante las falsas ofertas laborales.

Publicidad

Tras un operativo que incluyó interceptaciones telefónicas y reconocimientos fotográficos, los cinco implicados fueron capturados,. Durante las audiencias, un fiscal de la Unidad Especializada de Bogotá les imputó el delito de concierto para delinquir agravado, junto con cargos por explotación a la prostitución ajena. Una jueza de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados mientras continúa el proceso judicial.

Con reportería de Julián Ríos

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co