Esta es la multa que pagaría el motociclista que invadió obra de TransMilenio en Bogotá

Un motociclista que quedó atrapado en una placa de concreto tras ingresar a una obra en construcción de TransMilenio podría enfrentar una multa de $633.200, además de otras posibles sanciones por los daños ocasionados a la infraestructura.

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El hecho ocurrió en la autopista Sur con calle 13, en Bogotá, donde el conductor decidió retirar las barreras de la obra para intentar evitar la congestión vehicular. Sin embargo, terminó ingresando a una zona donde trabajadores acababan de vaciar concreto, por lo que tanto él como su motocicleta quedaron atascados. El momento fue grabado por varias personas que transitaban por el sector y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Lo buscan para imponerle el comparendo

Las autoridades confirmaron que adelantan labores para identificar al motociclista mediante las cámaras de seguridad del sector y los videos que circulan en internet. Una vez sea ubicado, podría recibir un comparendo por invadir una zona exclusiva de TransMilenio y por afectar una obra pública en ejecución.



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad y el Código Nacional de Tránsito, esta conducta corresponde a la infracción C14, que sanciona a los conductores que transitan por carriles exclusivos o áreas restringidas para el sistema de transporte masivo.



¿De cuánto es la multa?

Para 2026, la infracción C14 tiene un valor de $633.200. No obstante, el conductor podrá acceder a los descuentos establecidos por la ley si realiza el curso pedagógico dentro de los plazos fijados:

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50 % de descuento: pagaría $316.600 .

pagaría . 25 % de descuento: pagaría $474.900.

Además del comparendo, las autoridades evalúan imponer otras sanciones relacionadas con los daños causados a la obra de TransMilenio, cuyo alcance será determinado durante la investigación. La normativa distrital establece que únicamente vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos o patrullas de Policía que atiendan misiones oficiales, pueden circular por estos corredores exclusivos. Los demás conductores que ingresen sin autorización se exponen a sanciones económicas e incluso a la inmovilización del vehículo.

María Paula Rodríguez Rozo

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