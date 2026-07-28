Manifestaciones en la Autopista Sur afectan la movilidad en Bogotá: estaciones afectadas

Las manifestaciones que se desarrollan en el sector de San Mateo, sobre la Autopista Sur, afectan la movilidad entre Bogotá y Soacha durante la tarde de este lunes. Como consecuencia de la protesta, varias estaciones de TransMilenio permanecen fuera de servicio y la operación del sistema presenta modificaciones, de acuerdo con los reportes más recientes.

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Según informó el periodista de Noticias Caracol Juan Andrés Beltrán, la protesta es protagonizada por comerciantes de establecimientos nocturnos de Soacha, quienes manifiestan su inconformidad por la reducción del horario de funcionamiento de sus negocios.

TransMilenio reporta cinco estaciones sin operación

De acuerdo con la actualización más reciente, publicada a las 6:35 p. m., la manifestación en San Mateo continúa y mantiene suspendido el servicio en cinco estaciones del sistema.



Las estaciones que hasta el momento permanecen sin operación son:



Bosa.

Despensa.

León XIII.

Terreros.

San Mateo.

Alcalde de Soacha rechaza el bloqueo

Frente a la manifestación, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que afirma que la ampliación de los horarios para los establecimientos nocturnos estaba sujeta al cumplimiento de compromisos relacionados con la convivencia, el ruido y el aseo.



"¡Los soachunos no pueden pagar el incumplimiento de otros! Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad"

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Además agregó: "Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron".

Mncionó que dio la orden a la Policía de Soacha para recuperar la movilidad "de inmediato". "El diálogo ha estado abierto desde el primer día de este gobierno".

¡Los soachunos no pueden pagar el incumplimiento de otros!



Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad.



Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad.



Hoy pretenden bloquear la Autopista… pic.twitter.com/3jgZ3uZRfT — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 28, 2026

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Así evoluciona la afectación en el sistema

6:40 p.m.

Usuarios de TransMilenio caminan para llegar a sus destinos.

6:35 p. m.

La actualización más reciente de TransMilenio indica que la manifestación en el sector de San Mateo continúa y mantiene suspendida la operación en las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo. La flota realiza retornos únicamente en el Portal Sur.

6:10 p.m.

La ruta circular San Mateo también permanece suspendida temporalmente.

5:55 p.m.

La flota comienza a realizar retornos únicamente en el Portal Sur

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5:42 p.m.

La estación San Mateo deja de operar temporalmente por una manifestación ajena a la operación. En ese momento, los buses realizan retornos en la estación Terreros y en el Portal Sur.

EN DESARROLLO