Habla mujer señalada de agresión en Festival Cordillera: "Esa situación no me define como persona"

El fin de semana del Festival Cordillera en Bogotá no solo dejó los videos en redes de las presentaciones de los artistas que hacían parte del evento. Desafortunadamente, en las plataformas digitales también se hizo viral la denuncia de una asistente al festival cuando fue agredida verbal y físicamente por una pareja a la salida del evento. En el video publicado por la víctima se ve el momento en que una mujer la llama "piojosa" y "veneca", mientras un hombre le golpea el celular cuando ella los graba.

Tania Cortés compartió en sus redes sociales el video, en el que se ve cuando otra mujer, en aparente estado de ebriedad, le dice: "Eres una piojosa. Que invadas nuestro país es otra cosa, venezolanos, veneca", mientras también le hala el cabello. Cortés, bastante sorprendida, registra todo y no le responde nada a la mujer; pero cuando dice que está siendo víctima de un ataque xenofóbico y graba el rostro de la mujer, su acompañante le golpea el celular.

La situación se hizo viral y generó una indignación general en las redes sociales, donde los usuarios no se quedaron solo con este video y empezaron a buscar a los responsables. La pareja fue identificada, así como también hallaron sus lugares de trabajo. Todo escaló y, aparentemente, la mujer habría sido despedida de su lugar de trabajo por lo ocurrido.



¿Qué dijo la mujer responsable de la agresión en el Festival Cordillera?

Diana Rocío Daza, como fue identificada la agresora, se pronunció con respecto a lo ocurrido en la noche del domingo 14 de septiembre a la salida del Festival Cordillera y pidió disculpas por su comportamiento contra Tania Cortés, reconociendo que fue inapropiado.



A través de un comunicado escrito, Daza resaltó que "me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable, mis gestos y palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos. Así mismo, quisiera disculparme por los comentarios, toda vez ofensivos haciendo mención a extranjeros residentes en nuestro país, que se escucharon en la grabación".

#Bogotá | Diana Rocío Daza, quien se hizo conocida en redes sociales por agredir a una joven a la salida del Festival Cordillera y decirle comentarios clasistas y xenófobos, pidió disculpas; pero aseguró que, nada justifica la violencia y el odio digital que sufrió pic.twitter.com/SdpTvl50O5 — Doomo Editorial (@DoomoEditorial) September 19, 2025

Aunque reconoce que no hay justificación para su comportamiento y que está arrepentida por lo ocurrido, dejó claro que el video tan solo muestra unos segundos de lo ocurrido y no una totalidad de la situación. "Un fragmento de pocos segundos no puede definir ni juzgar la esencia de una persona, esa situación no me define como persona, como madre, hija, amiga, y mucho menos cuando detrás hay una vida personal ejemplar y una carrera laboral intachable construida con esfuerzo, responsabilidad y compromiso".

Daza aseguró que como consecuencia de ese video ha sido víctima de un "linchamiento digital" desproporcionado en el que, además, se filtraron datos privados de ella y su familia, y que han sido víctimas de amenazas. "Esta situación también impactó gravemente mi reputación profesional y mi trabajo", agregó, confirmando que la empresa en la que trabajó por cuatro años terminó su contrato laboral.

"Esta experiencia, estos días difíciles, me han llevado a invitar a la reflexión, necesitamos promover la empatía, el manejo prudente de las palabras y el control de nuestras reacciones, no solo en la vida diaria sino también en entornos digitales. Solo así evitaremos que la crítica se convierta en hostigamiento y amenazas, y que la corrección, se transforme en destrucción". Finalmente, Daza agradeció a sus amigos y familiares que la han estado acompañando en estos momentos.



¿Por qué peleaban mujeres en el Festival Cordillera?

En un segundo video, Tania Cortés reveló algunos detalles sobre lo ocurrido para dar contexto a lo que estaba pasando en el momento que fue agredida. La mujer resaltó que todo ocurrió a la salida del evento, cuando muchas personas se quejaban por tener tan solo una salida para los miles de asistentes al festival. "En este momento ser VIP vale mierda porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar", dijo Tania a sus amigos a la salida y, al parecer, sus palabras ofendieron a Diana Rocío, que iba caminando atrás de ella.

La indignación por la demora en la salida y los tragos se juntaron en ese momento y Diana Rocío empezó a lanzar improperios contra Tania Cortés, que vale aclarar ni siquiera es venezolana. "Todo pasó porque la fila de salida realmente estaba muy difícil, había muchas personas y cada vez la fila se reducía un poquito más, entonces, pues la movilidad estaba muy lenta para salir", indicó Cortés.

