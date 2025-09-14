En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Entre salsa, vallenato y reggae: así se vivió el primer día del Festival Cordillera 2025 en Bogotá

Entre salsa, vallenato y reggae: así se vivió el primer día del Festival Cordillera 2025 en Bogotá

El Festival Cordillera recibió a más de 20 artistas durante su primera jornada. En este espacio, que se llena de magia con la música en español y la cultura latinoamericana, algunas de las estrellas más importantes de la región llegaron para cantarle al público de la capital. Así se vivió su primer día.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 14, 2025 07:59 a. m.
Rubén Blades fue uno de los invitados de mayor relevancia durante el primer día de este Festival Cordillera 2025. -
Colprensa

