MUNDO  / Maduro anunció jornada de movilización de fuerzas este viernes ante "amenazas" de Estados Unidos

Maduro anunció jornada de movilización de fuerzas este viernes ante "amenazas" de Estados Unidos

El mandatario dijo que serán convocados todos los "venezolanos y venezolanas que se alistaron en todas las comunidades del país".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 05, 2025 05:42 a. m.
Venezuela enfrenta “la más grande amenaza” de “los últimos 100 años” con EE. UU., afirma Maduro
AFP