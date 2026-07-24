Habrá cierres viales en Bogotá este 26 de julio: vías afectadas por la Media Maratón y Saber 11

Bogotá tendrá este domingo 26 de julio una de las jornadas de movilidad más exigentes del año por la coincidencia de la Media Maratón de Bogotá y la aplicación de las Pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Es por eso que el Distrito pondrá en marcha un "Plan de Manejo de Tránsito", con el propósito de reducir las afectaciones en la circulación y facilitar el desplazamiento de los asistentes a ambos eventos. De hecho, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que la competencia atlética reunirá a más de 40.000 participantes, mientras que cerca de 91.653 estudiantes acudirán a 202 instituciones educativas para presentar el examen de Estado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante toda la jornada habrá un despliegue de personal encargado de orientar la movilidad en diferentes puntos de la ciudad. Según el Distrito, cerca de 150 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Gerentes en Vía, estarán distribuidas a lo largo del recorrido de la carrera y en sectores considerados estratégicos. El monitoreo del tráfico también se realizará desde el Centro Estratégico de Movilidad, que utilizará la red de más de 10.000 cámaras instaladas en Bogotá para hacer seguimiento en tiempo real a las condiciones de las principales vías. Ante este panorama, las autoridades recomiendan planificar los recorridos con suficiente anticipación y así evitar retrasos.



Horarios que deben tener en cuenta corredores y estudiantes

Participantes de la Media Maratón fueron citados desde las 6:00 de la mañana en el Parque Simón Bolívar, lugar donde iniciará y finalizará la competencia. Por otro lado, los estudiantes que presentarán las Pruebas Saber 11 deberán llegar a los sitios de aplicación antes de las 6:55 de la mañana. El examen comenzará oficialmente a las 7:30 a.m., por lo que las autoridades insisten en que las familias no esperen al último momento para desplazarse.

La Secretaría de Movilidad señaló que uno de los principales retos será garantizar el acceso a los centros educativos ubicados en sectores cercanos al recorrido de la carrera, especialmente en inmediaciones de las universidades Sergio Arboleda y Javeriana, donde se prevén mayores restricciones al tránsito. El desarrollo de la carrera implica cierres viales "entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, la calle 63, la calle 26, la Carrera Séptima, la Avenida NQS y la calle 92, entre otros", de acuerdo con el cronograma de la Secretaría de Movilidad.



Este fin de semana Bogotá tendrá una agenda con eventos deportivos, culturales y de entretenimiento que movilizarán a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.



Si vas a salir, planea tus recorridos con anticipación, consulta el estado de las vías y ten presente que… pic.twitter.com/UFyDreISZh — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 24, 2026

Publicidad

Principales cierres viales por la Media Maratón de Bogotá

Las restricciones comenzarán desde el sábado 25 de julio y se extenderán hasta el domingo 26 de julio, dependiendo del tramo vial. Entre los corredores que tendrán cierres parciales o totales se encuentran:



Carrera 60 entre calles 63 y 53.

Calle 63 entre carreras 60 y 68.

Calle 53 entre carrera 60 y carrera 24.

Carrera 24 entre calles 53 y 45.

Parkway.

Carrera 19.

Calle 32.

Avenida Carrera 28.

Calle 26.

Carrera Séptima.

Calle 72.

Carrera 13.

Calle 74.

Carrera 15.

Calle 92.

Avenida NQS.

Calle 71A.

Carrera 50.

Calle 63G.

Carrera 36A.

En el recorrido de los 10 kilómetros también habrá cierres sobre:



Carrera 60 entre calles 63 y 42.

Calle 53.

Calle 44.

Carrera 27.

Calle 51.

Carrera 24.

Las autoridades aclararon que la reapertura de las vías no será automática al cumplirse el horario previsto y que cada tramo será habilitado de forma gradual una vez avance el último grupo de corredores y se verifique que las condiciones permiten restablecer la circulación de vehículos.



Vías alternas para desplazarse durante la jornada

Con el objetivo de mantener la movilidad en diferentes sectores de la ciudad, el Distrito recomendó utilizar corredores alternos mientras permanezcan los cierres relacionados con la competencia. Las principales opciones son:



Carrera 30.

Calle 13.

Avenida Circunvalar.

Avenida 68.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Calle 80.

Avenida Las Américas.

Carrera 13.

Avenida La Esperanza.

Calle 72.

Calle 100.

La recomendación para quienes no participarán en ninguno de los eventos es evitar, en la medida de lo posible, los sectores cercanos al recorrido de la Media Maratón durante las primeras horas de la mañana.



Cambios en algunos servicios de TransMilenio

TransMilenio también anunció modificaciones temporales en varios servicios duales para garantizar la operación mientras permanezcan los cierres en la capital. Los cambios estarán vigentes desde el inicio de la operación del sistema y hasta el mediodía del domingo. Las principales modificaciones incluyen:



Ajustes en los recorridos de los servicios duales que transitan por la carrera Séptima.

Cambios en las rutas que utilizan la troncal Caracas.

Uso del vagón A en las estaciones habilitadas para los servicios duales durante la jornada.

La Secretaría de Movilidad recomendó consultar previamente la TransMiApp para conocer los recorridos actualizados y verificar si existen cambios en los paraderos habituales antes de iniciar el viaje.



Recomendaciones para quienes presentarán las Pruebas Saber 11

Debido al alto flujo de personas que se movilizarán desde las primeras horas del domingo, las secretarías de Educación y Movilidad hicieron un llamado a estudiantes, padres de familia y acudientes para programar con anticipación sus desplazamientos. Estas son las principales recomendaciones:



Confirmar previamente el lugar donde fue asignada la prueba.

Revisar las vías con cierres antes de salir de casa.

Salir con suficiente tiempo para evitar contratiempos.

Llevar el documento de identidad original.

Presentarse con lápiz número 2, borrador y tajalápiz.

Llegar antes de las 6:55 de la mañana.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co