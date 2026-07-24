Alcaldía de Bogotá abre 90 mil cupos para cursos gratis de IA con Amazon, IBM y Oracle

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 90.000 cupos gratuitos de formación en inteligencia artificial y computación en la nube, una estrategia que busca ampliar las habilidades digitales de los ciudadanos y fortalecer la preparación para empleos relacionados con tecnología. La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas del sector tecnológico como Amazon Web Services (AWS), IBM y Oracle, que participarán en los procesos de capacitación.

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El anuncio fue dado a conocer por el alcalde Carlos Fernando Galán como parte de las acciones que impulsa el Distrito para ampliar el acceso a programas de formación en áreas relacionadas con la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en adquirir o fortalecer conocimientos en temas que actualmente tienen presencia en distintos sectores de la economía. Los cursos estarán enfocados en competencias relacionadas con inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos, herramientas digitales y otras áreas asociadas con el desarrollo tecnológico. El objetivo es que los participantes puedan acceder a contenidos diseñados por compañías que tienen presencia en el mercado global de servicios tecnológicos.

"¿Quiere aprender de programación, análisis de datos o dominar la inteligencia artificial? Esta es su oportunidad. Las inscripciones para EXPERTA TECH están abiertas hasta el 7 de agosto. No deje pasar esta oportunidad de conectar su talento con el mercado laboral. Todos los requisitos para aplicar están en la página de @DesarrolloBta: http://desarrolloeconomico.gov.co", informó el alcalde en sus redes sociales.



La computación en la nube se ha convertido en una de las áreas con mayor demanda dentro de los procesos de transformación digital de empresas y entidades. Esta tecnología permite almacenar, procesar y administrar información mediante plataformas en línea, sin depender de infraestructura física propia. Por esta razón, cada vez más organizaciones requieren personal con conocimientos en este campo. En el caso de la inteligencia artificial, la formación incluirá conceptos relacionados con el uso de sistemas capaces de procesar información, automatizar tareas y apoyar procesos de análisis. El crecimiento de estas herramientas ha generado una mayor necesidad de talento con conocimientos técnicos y habilidades digitales.



Tenemos 90 mil cupos para cursos gratis de inteligencia artificial y computación en la nube con Amazon, IBM y Oracle.



¿Quiere aprender de programación, análisis de datos o dominar la inteligencia artificial? Esta es su oportunidad.



Las inscripciones para EXPERTA TECH están… pic.twitter.com/VVNNaKkp0o — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 24, 2026

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Participación de Amazon, IBM y Oracle

Las empresas vinculadas a la iniciativa cuentan con programas de capacitación desarrollados para estudiantes, trabajadores y personas interesadas en ingresar al sector tecnológico. Amazon Web Services ha promovido procesos de formación en computación en la nube e inteligencia artificial en América Latina, mientras que IBM mantiene plataformas de aprendizaje enfocadas en inteligencia artificial, datos, desarrollo de software y ciberseguridad. Por su parte, Oracle participa con contenidos relacionados con tecnología empresarial, servicios en la nube y herramientas utilizadas por organizaciones públicas y privadas. La participación conjunta de estas compañías permitirá ofrecer rutas de aprendizaje orientadas a distintos niveles de conocimiento.

Quiénes podrán acceder a los cursos

La convocatoria busca beneficiar a ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos digitales sin importar si cuentan o no con experiencia previa en temas tecnológicos. En este tipo de programas, los participantes suelen acceder a contenidos virtuales que pueden desarrollarse de manera flexible, según los tiempos disponibles de cada persona. Además de los conocimientos técnicos, varias de las rutas de aprendizaje incluyen certificaciones o constancias de participación emitidas por las plataformas educativas asociadas. Estos documentos pueden ser incorporados en hojas de vida y perfiles profesionales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL