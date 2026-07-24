Estas son las sanciones que tendría el conductor del carro que se subió a puente peatonal en Bogotá

Las autoridades ya identificaron al conductor del polémico automóvil azul que fue grabado cuando intentó subir a un puente peatonal en Bogotá. En menos de un día, tras el llamado de las instituciones, se pudo establecer la placa del vehículo y, por consiguiente, identificar al propietario, que no es la misma persona que estaba conduciendo en el momento de la imprudencia vial. Ahora, el conductor tendrá que enfrentar duras sanciones por este comportamiento.

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La polémica empezó cuando el video se hizo viral en redes sociales, donde quedó registrado un Chevrolet Spark azul que intentó subir el puente peatonal ubicado en la avenida calle 26 con carrera 68, el pasado 20 de julio. Hasta ese momento se conocían pocos detalles, pero la indignación afloró entre los internautas.

La Secretaría de Movilidad pidió este 23 de julio la colaboración de testigos y personas que tuvieran información sobre el vehículo para establecer cuándo ocurrió el hecho y quién era el responsable. Para la noche de ese mismo jueves empezó a circular la placa del automóvil, divulgada por el concejal Juan David Quintero, quien previamente había reaccionado al caso:



“Acá están las placas. @SectorMovilidad @CarlosFGalan esperamos una sanción ejemplar. ¡Debería ir acompañada de denuncia penal! ¡Gracias a la ciudadana valiente!”.



La dura sanción que enfrentará el conductor del Spark azul

En la mañana de este 24 de julio empezaron a conocerse más detalles, incluida la sanción que enfrentaría el responsable. Según las autoridades, tanto el propietario como el conductor del vehículo involucrado ni siquiera residen en Bogotá. Además, son personas que practican BMX.

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Si se consulta el historial del vehículo en plataformas como el Simit, se puede observar que ya acumula dos comparendos y una multa impuestos este año en Villavicencio y Bogotá, que suman una deuda superior a cuatro millones de pesos. Las sanciones corresponden a infracciones como no acatar señales de tránsito o requerimientos de los agentes, destinar el vehículo a un servicio diferente al autorizado y transitar por sitios u horarios prohibidos.

Sumado a estos antecedentes, la Secretaría de Movilidad anunció que está evaluando imponerle tres nuevos comparendos, que superarían los tres millones de pesos, además de cancelar la licencia de conducción del responsable por la gravedad de las maniobras registradas en video.

María Paula Rodríguez Rozo

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