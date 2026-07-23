Jugador de fútbol señalado como parte de banda de delincuentes que usaba IA: este habría sido su rol

En un operativo las autoridades lograron desarticular a una red criminal conocida como los Cybers. Esta organización, que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para orquestar millonarios robos bancarios, ha dejado un rastro de desolación en cinco capitales de Colombia,. Sin embargo, la mayor sorpresa del caso radica en uno de sus integrantes: el jugador de fútbol profesional Mateo Ramírez , cuya carrera deportiva ahora queda a la sombra de un proceso penal por fraude bancario.

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La investigación detalla cómo esta banda logró apoderarse de al menos 1.685 millones de pesos, afectando a cerca de un centenar de víctimas. Según la Fiscalía, la estructura criminal estaba perfectamente organizada con roles definidos: captadores, suplantadores y receptores de dinero. Es en este último eslabón donde aparece el nombre de Mateo Ramírez, quien, de acuerdo con el ente acusador, prestó su cuenta bancaria para recibir los fondos provenientes de las estafas.

La forma que utilizaba la banda para robar comenzaba en el entorno digital. Los delincuentes utilizaban la inteligencia artificial para realizar un perfilamiento detallado de sus víctimas en redes sociales. Un investigador del caso explicó que el error de muchos ciudadanos es publicar fotos de sus bienes: “Lastimosamente hay personas que a pesar de que son de la tercera edad tienen redes sociales que les gusta publicar sus carros, sus casas, sus empresas, lo que permite que inteligencias artificiales fácilmente los marquen como una posible víctima”.



Una vez elegida la persona, iniciaba la fase de contacto. A través de una llamada que simulaba ser del área de seguridad de un banco, los delincuentes convencían a las personas de que sus cuentas estaban siendo hackeadas,. “Dijeron que era necesario que hiciéramos unos traslados para poder salvar mi plata... sabían mis teléfonos, mis correos, la dirección de mi casa y hasta las placas de mi carro”, relató una de las víctimas afectada por un robo de 500 millones de pesos.



La trampa final consistía en una videollamada por WhatsApp donde se les pedía compartir pantalla. Al hacerlo, los delincuentes tomaban el control total del dispositivo, visualizando claves y notificaciones en tiempo real. Mientras la víctima era guiada paso a paso para "asegurar" su dinero, los ciberdelincuentes realizaban transferencias inmediatas a las cuentas de los captadores, entre los que se encontraba el futbolista Mateo Ramírez.

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El líder de la organización, un sujeto conocido bajo el alias de ‘La Bestia’, ya contaba con un amplio historial delictivo y múltiples entradas a prisión por estafa. No obstante, la caída de esta banda no ha estado exenta de violencia. Tras las audiencias, la fiscal del caso fue amenazada de muerte, y el investigador líder sufrió un atentado en la vía entre Pereira y Armenia. Según la denuncia, el oficial fue interceptado por dos sujetos que, tras estrellar su vehículo y golpearlo, le advirtieron que la agresión era “por investigar ese caso”, robándole además el computador con la información clave de la banda,.

A pesar de estos intentos de intimidación, un juez legalizó la captura de los 16 detenidos, incluido el futbolista. Este caso enciende las alarmas sobre la ciberseguridad en Colombia y la facilidad con la que figuras públicas pueden terminar involucradas en redes de criminalidad organizada tecnológica. Las autoridades insisten en que los ciudadanos no deben compartir pantalla ni entregar datos personales a través de enlaces enviados por servicios de mensajería, sin importar cuán convincente parezca el asistente virtual.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.