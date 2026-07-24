Caso Yulixa Toloza: revelan identidad de alias Leo, anestesiólogo que habría ordenado arrojar cuerpo

El caso de Yulixa Toloza, de 52 años, ha conmocionado a Colombia tras revelarse los escabrosos detalles de su muerte y el posterior intento de encubrimiento por parte de los responsables. Este viernes 24 de julio, las autoridades revelaron nuevos detalles de lo que pasó con la mujer hace pocos meses.

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Lo que debía ser un procedimiento estético de rutina en el sur de Bogotá se transformó en un homicidio, dejando al descubierto la peligrosidad de los centros estéticos que operan en la ilegalidad. Según el informe de Medicina Legal, la muerte de Toloza fue violenta y ocurrió durante una liposucción de abdomen y dorso realizada en el establecimiento clandestino Beauty Láser M.L.

Los hallazgos de la necropsia señalan que el cuerpo presentaba un embolismo graso generalizado en los pulmones, palidez por anemia aguda y hematomas profundos en la región lumbar. Además, se documentaron 13 heridas con objeto cortopunzante y fracturas en las costillas, lo que indica un trauma contundente severo en el tórax



El abogado de la familia señaló que los implicados intentaron reanimarla de forma errónea, causándole aún más lesiones antes de que falleciera.



El plan para desaparecer su cuerpo

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Tras la muerte de Yulixa, se puso en marcha un plan para desaparecer su cuerpo, el cual fue finalmente hallado en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha llamado a juicio a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, acusados de favorecimiento agravado y ocultamiento de material probatorio. Se presume que estos sujetos trasladaron el vehículo utilizado para mover el cadáver hasta Cúcuta con el fin de deshacerse de la evidencia.

Otros involucrados clave incluyen a María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético; su pareja Edinson José Torres, quien administraba el lugar; y Eduardo David Ramos, partícipe de la intervención. Estos tres individuos se encuentran actualmente bajo custodia en Venezuela y la defensa de la víctima espera por su extradición.

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Además, la Fiscalía determinó este viernes que ya tiene listo el escrito de acusación contra dos vinculados en el caso capturados en Colombia. En el documento se reveló la identidad de Leodelvis Acosta Rodríguez, alias Leo, el anestesiólogo que supuestamente habría determinado arrojar el cadáver de la víctima.

"Una vez ella entra en crisis de salud debido a esta intervención es subida a un vehículo de placas UCQ340 por los señores María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta Rodríguez, Edinson Torres y Eduardo Ramos con destino desconocido", señaló el escrito de la Fiscalía.

Este crimen, calificado como "infame" por la defensa de la víctima, es un llamado de alerta sobre la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. La familia de Yulixa Toloza mantiene su lucha para que ninguno de los involucrados quede impune ante un acto de tal crueldad. Las autoridades están tras la pista de alias Leo, quien sería el único de los implicados que está prófugo de la justicia.

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