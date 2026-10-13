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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Habrá clases este miércoles 14 de octubre en Bogotá? Esto informó la Secretaría de Educación

¿Habrá clases este miércoles 14 de octubre en Bogotá? Esto informó la Secretaría de Educación

La convocatoria de paro nacional de maestros genera dudas sobre el desarrollo de las clases en Bogotá. Frente a este panorama, la Secretaría de Educación informó qué ocurrirá este miércoles 14 de octubre en los colegios públicos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de oct, 2026
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La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que las clases en los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad este miércoles 14 de octubre de 2026, pese a la participación anunciada de movimientos, agremiaciones y sindicatos de maestros en la convocatoria de paro nacional.

La entidad informó que se han dispuesto acciones de coordinación con rectores, directivos docentes, personal administrativo y docentes para garantizar la continuidad del servicio educativo y evitar afectaciones en las jornadas académicas de las instituciones públicas de la capital.

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La decisión se conoce en medio de la convocatoria a movilizaciones y manifestaciones previstas para esta semana. Ante este escenario, la Secretaría reiteró su respeto al derecho a la protesta, al tiempo que hizo énfasis en la importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y jóvenes.

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¿Qué pasará con las clases en los colegios públicos de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la jornada escolar de este miércoles se desarrollará con normalidad. Sin embargo, cada rector o rectora tendrá la responsabilidad de organizar las actividades de acuerdo con las condiciones de su institución educativa.

La entidad explicó que esta organización busca garantizar la continuidad de las clases y que las familias reciban información oportuna sobre cualquier decisión relacionada con la jornada escolar.

Por esta razón, se recomienda a madres, padres y acudientes estar atentos a los comunicados de los colegios en los que estudian sus hijos, especialmente a la información que puedan emitir las directivas de cada institución.

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Aunque distintos movimientos, agremiaciones y sindicatos de maestros han manifestado su intención de participar en el paro nacional, la Secretaría señaló que se han adelantado acciones para procurar que esta convocatoria no afecte el desarrollo de las actividades académicas en los colegios públicos de Bogotá.

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¿Qué dijo la Secretaría de Educación sobre el paro de maestros?

En su pronunciamiento del martes 13 de octubre, la Secretaría de Educación del Distrito hizo un llamado a priorizar el derecho a la educación y el cumplimiento del tiempo escolar.

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En ese sentido, la entidad instó a los docentes que tengan previsto participar en las manifestaciones a hacerlo en su jornada contraria, con el propósito de evitar interrupciones en las clases.

La Secretaría reiteró que respeta el derecho a la protesta y reconoció la importancia de este derecho, pero subrayó que también debe garantizarse la continuidad del servicio educativo para los estudiantes de la ciudad.

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El objetivo de las medidas anunciadas es que los niños, niñas y jóvenes puedan asistir a sus colegios y continuar con sus actividades académicas durante la jornada prevista para este miércoles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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